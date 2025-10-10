भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत का तोहफा, जयशंकर ने सौंपीं 5 एंबुलेंस

जयशंकर और मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक के रूप में, भारत की अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि है।

भारत दौरे पर आए तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत ने गिफ्ट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुत्ताकी को सद्भावना के प्रतीक के रूप में पांच एंबुलेंस सौंपी। ये पांच एम्बुलेंस अफगानिस्तान को सद्भावना के प्रतीक के रूप में दी गईं 20 एम्बुलेंसों के उपहार का हिस्सा हैं।'एक्स' पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने लिखा, "विदेश मंत्री मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस भी सौंपीं। यह 20 एंबुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों के बड़े उपहार का हिस्सा है, जो अफगान लोगों के प्रति हमारे दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है।"

जयशंकर और मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक के रूप में, भारत की अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि है। जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा, "भारत ने लंबे समय से अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए समर्थन दिया है, जिसमें कोविड महामारी के दौरान भी शामिल है। अब हम छह नई परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका विवरण हमारी वार्ता के समापन के बाद घोषित किया जा सकता है। 20 एम्बुलेंस का उपहार सद्भावना का एक और संकेत है और मैं प्रतीकात्मक कदम के रूप में उनमें से 5 आपको व्यक्तिगत रूप से सौंपना चाहता हूं। भारत अफ़ग़ान अस्पतालों को एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भी प्रदान करेगा और टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां भी पहुंचाएगा। हमने यूएनओडीसी के माध्यम से दवा पुनर्वास सामग्री भी प्रदान की है और आगे भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं।"