ट्रंप के टैरिफ को भारत का पहला जवाब, कौन हैं सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज; टॉप 5 न्यूज

अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का उच्च शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा जिससे झींगा, परिधान, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे कई श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामनों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के जवाब में भारत ने अपनी पहली कार्रवाई की घोषणा है। भारत जल्द ही 40 प्रमुख बाजारों मत टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगा। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का नया जज नियुक्त किया गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

1. 40 देशों में कार्यक्रम, कपड़ा निर्यात पर फोकस; ट्रंप टैरिफ को भारत का पहला जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में भारत ने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि भारत 40 प्रमुख बाजारों में टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगा। इन देशों में यूके, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। इसके अलावा, इस खास पहल में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल होंगे पढ़ें पूरी खबर…

2. यूक्रेन पर ही लगा दूंगा प्रतिबंध… खिसियाए ट्रंप अब जेलेंस्की पर निकाल रहे गुस्सा यूक्रेन जंग में सुलह कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे तरीके विफल होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई बैठक के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अब खिसियाए ट्रंप ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द कोई हल नहीं निकला तो वह यूक्रेन पर भी कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगा देंगे। पढ़ें पूरी खबर…

3. लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा बड़ा फायदा, पीएम मोदी का ऐलान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) को बढ़ाकर अब मार्च 2030 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, सरकार ने इस योजना के लिए ₹7,332 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी स्वीकृत किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर के रेहड़ी-पटरी और छोटे ठेला व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1.15 करोड़ लाभार्थियों को सीधे फायदा होगा। पढ़ें पूरी खबर…

4. कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली, जो बने सुप्रीम कोर्ट में नए जज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को दोनों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोनों जजों के पदोन्नति की सिफारिश की थी। इसमें जस्टिस पंचोली अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…