बिना डीजल-बिना बिजली... भारत में दौड़ेगी 'पानी वाली ट्रेन'! जानिए कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?
भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलने के लिए तैयार है। जानें इस 100% प्रदूषण मुक्त ट्रेन का रूट, टाइम टेबल, किराया, रफ्तार और इसकी खास फ्यूल सेल तकनीक।
भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह केवल एक ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि 'ग्रीन रेलवे' की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है।
ट्रेन की मुख्य विशेषताएं और क्षमता
यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने विकसित किया है। यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है।
- इस 10 कोच वाली ट्रेन में एक बार में लगभग 2,600 यात्री सफर कर सकेंगे (682 बैठने की सीटें हैं)।
- ट्रेन में 1200 kW के दो ड्राइविंग पावर कार (DPC) लगे हैं, जिससे इसकी कुल क्षमता 2400 kW हो जाती है।
- ट्रायल के दौरान इसने 120 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की थी, लेकिन नियमित संचालन के दौरान इसे 75 किमी प्रति घंटा की गति से चलाया जाएगा।
रूट, टाइमिंग और किफायती सफर
इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत सेक्शन को चुना गया है।
|विवरण
|जानकारी
|ट्रेन नंबर
|74010 (जींद-सोनीपत) / 74009 (सोनीपत-जींद)
|प्रस्थान समय
|सुबह 7:40 बजे (जींद स्टेशन से)
|आगमन समय
|सुबह 9:40 बजे (सोनीपत स्टेशन)
|स्टॉपेज
|रास्ते में 12-13 छोटे स्टेशनों पर ठहराव (जैसे- पांडू पिंडारा, गोहाना)
|किराया
|मात्र 5 रुपये से 25 रुपये के बीच (आम पैसेंजर ट्रेन के बराबर)
कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?
सामान्य डीजल इंजन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले कण छोड़ते हैं, जबकि यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है। फ्यूल सेल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, जिससे सीधे बिजली पैदा होती है। इसी बिजली से ट्रेन की मोटरें चलती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शानदार पहलू यह है कि इसमें प्रदूषण के नाम पर केवल शुद्ध जल वाष्प और हल्की गर्मी ही बाहर निकलती है। यानी यह ट्रेन 100% कार्बन-मुक्त है। ईंधन की सप्लाई के लिए जींद में ही एक स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जिसे PESO (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से संचालन की मंजूरी भी मिल चुकी है।
दुनिया के किन देशों में चल रही है हाइड्रोजन ट्रेन?
भारत से पहले दुनिया के गिने-चुने देशों ने ही इस महंगी और जटिल तकनीक में महारत हासिल की है। इस सफल प्रोजेक्ट के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान और चीन जैसे चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है।
- जर्मनी ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की थी।
- चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है।
- अब भारत ने स्वदेशी तकनीक से ब्रॉड गेज के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली (2400 kW) ट्रेन बनाकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।
भारत में हाइड्रोजन ट्रेनों का भविष्य क्या है?
भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक खुद को 'नेट-जीरो कार्बन एमीटर' बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है।जींद-सोनीपत रूट एक शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट है। यदि यह सफल रहता है, तो भविष्य में रेलवे देश के उन सभी गैर-विद्युतीकृत पहाड़ी और दूरदराज के रूट्स (जैसे दार्जिलिंग, कालका-शिमला) पर डीजल इंजनों को हटाकर ऐसी ही हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इससे न केवल महंगे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि पटरियों के ऊपर बिजली के तार (OHE) बिछाने का भारी-भरकम खर्च भी बचेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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