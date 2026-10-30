बुलेट ट्रेन को कैसे मिलेगी बिना रुकावट बिजली? रेलवे ने कर ली बड़ी तैयारी
इस सिस्टम में सबसे पहले राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से बिजली विशेष ग्रिड सब-स्टेशनों तक पहुंचेगी। इसके बाद ट्रैक्शन सब-स्टेशन बिजली को जरूरी वोल्टेज में बदलकर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों तक पहुंचाएंगे।
देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित 508 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों को लगातार बिजली उपलब्ध कराने के लिए 14 स्पेशल ट्रैक्शन सब-स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये सब-स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात में अलग-अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक, गुजरात के नवसारी जिले के बिलिमोरा में पहला ट्रैक्शन सब-स्टेशन लगभग तैयार होने वाला है। इसे प्रोजेक्ट के बिजली नेटवर्क के लिहाज से अहम उपलब्धि माना जा रहा है। बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए मजबूत और भरोसेमंद बिजली व्यवस्था तैयार की जा रही है।
दरअसल, बुलेट ट्रेन को बिजली देने के लिए सामान्य रेलवे लाइनों से अलग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 2×25 केवी ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस व्यवस्था में सबसे पहले राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से बिजली विशेष ग्रिड सब-स्टेशनों तक पहुंचेगी। इसके बाद ट्रैक्शन सब-स्टेशन बिजली को जरूरी वोल्टेज में बदलकर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों तक पहुंचाएंगे। ट्रेन की छत पर लगा पेंटोग्राफ इन तारों के संपर्क में रहकर बिजली हासिल करेगा।
पूरे कॉरिडोर पर 14 ट्रैक्शन सब-स्टेशन
रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तेज रफ्तार से दौड़ने के दौरान भी ट्रेन को लगातार बिजली मिलती रहे और बिजली की आपूर्ति में किसी तरह का उतार-चढ़ाव न हो। इस पूरे कॉरिडोर पर 14 ट्रैक्शन सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 5 महाराष्ट्र में और 9 गुजरात में होंगे। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर और ठाणे डिपो में ये सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गुजरात में वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, मेहमदाबाद, अहमदाबाद और साबरमती डिपो में इनका निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा, बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए 31 स्विचिंग पोस्ट भी बनाए जाएंगे। इनकी मदद से किसी हिस्से में तकनीकी खराबी आने पर उस हिस्से को अलग किया जा सकेगा, ताकि बाकी नेटवर्क पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित न हो। स्टेशनों, सिग्नलिंग सिस्टम और रखरखाव सुविधाओं के लिए 16 अलग डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन के बिजली नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए भूकंप का पता लगाने वाली तकनीक भी लगाई जाएगी। परियोजना के तहत कुल 28 सीस्मोमीटर लगाए जा रहे हैं। इनमें से 22 रेलवे कॉरिडोर के ट्रैक्शन सब-स्टेशन और स्विचिंग पोस्ट पर होंगे, जबकि छह भूकंप संभावित इलाकों में लगाए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें