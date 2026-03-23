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भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां, पश्चिम एशिया से अब तक कितने भारतीय लौटे; PM ने संसद में बताया

Mar 23, 2026 02:37 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री ने बताया कि तीन हफ्ते के युद्ध के दौरान मिडिल-ईस्ट से अब तक 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि युद्धग्रस्त ईरान से ही अब तक एक हजार से ज्यादा लोग स्वदेश लौटे हैं, इनमें 700 के करीब मेडिकल छात्र हैं।

भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां, पश्चिम एशिया से अब तक कितने भारतीय लौटे; PM ने संसद में बताया

PM Modi on Iran War in Lok Sabha: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उस संकट का भारत पर आए प्रभाव विषय पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पीएम ने कहा कि ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। उन्होंने ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि तीन हफ्ते के युद्ध के दौरान मिडिल-ईस्ट से अब तक 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि युद्धग्रस्त ईरान से ही अब तक एक हजार से ज्यादा लोग स्वदेश लौटे हैं, इनमें 700 के करीब मेडिकल छात्र हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तनाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि होर्मुज की रुकावट अस्वीकार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि संसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए। प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। उन्होंने सदन में दिए अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं हो तथा देश के नागरिकों को परेशानी नहीं हो।

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देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन तेल का भंडार

प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। उन्होंने कहा कि हर संभव माध्यम से पेट्रोल और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो भी कदम उठाए हैं, वे मौजूदा स्थिति को देखते हुए और भी प्रासंगिक हो गए हैं।

अफवाहवाजों को सफल होने नहीं देना

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट शुरू हुए तीन सप्ताह से ज्यादा हो गया है तथा सभी देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ''इस युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये (चुनौतियां) न केवल आर्थिक, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी और मानवीय भी हैं।'' प्रधानमंत्री ने लोगों को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि इस संकट के समय में अफवाहवाजों को सफल होने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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