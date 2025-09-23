India extends ban on Pakistani airlines aircraft from entering Indian airspace by month पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों की भारतीय हवाई क्षेत्र में नो एंट्री, इतने समय के लिए बढ़ाई पाबंदी, India News in Hindi - Hindustan
पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों की भारतीय हवाई क्षेत्र में नो एंट्री, इतने समय के लिए बढ़ाई पाबंदी

भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देश मासिक आधार पर NOTAM जारी करके इस बंदी को बढ़ा रहे हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:00 AM
भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों पर इंडियन एयरस्पेस में एंट्री पर लगे प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो अब 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। नया नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) भारत की एविएशन अथॉरिटी की ओर से सोमवार को जारी किया गया। यह कदम पाकिस्तान के NOTAM के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को उसी समय तक बंद करने की घोषणा की थी। इन तरह, दोनों पड़ोसी देशों के एक-दूसरे के विमानों के लिए एयरस्पेस बंदी छठे महीने में प्रवेश कर रही है।

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को हवाई क्षेत्र बंद करने की शुरुआत की। शुरू में एक महीने के लिए भारतीय विमानों और एयरलाइंस को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने से रोक गया। भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया। तब से, दोनों देश मासिक आधार पर NOTAM जारी करके इस बंदी को बढ़ा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की एयरलाइंस और विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उनके हवाई क्षेत्र दूसरे देशों की एयरलाइंस और विमानों को लेकर उड़ान भरने के लिए खुले हुए हैं।

ताजा NOTAM में कौन सी बातें

पाकिस्तान ने दो दिन पहले अपने ताजा NOTAM के साथ हवाई क्षेत्र बंदी को बढ़ाया था, जो पिछले बंदी नोटिस के 24 सितंबर को समाप्त होने से कुछ दिन पहले जारी किया गया था। पाकिस्तान के इस विस्तार के बाद पिछले भारतीय NOTAM के तहत अपने हवाई क्षेत्र की बंदी को बढ़ाने की संभावना थी। भारत की ओर से जारी नया NOTAM पिछले नोटिसों के समान है। भारत अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों (सैन्य उड़ानें भी शामिल) के लिए 24 अक्टूबर को सुबह 5:29 बजे तक बंद रखेगा। पाकिस्तान का ताजा NOTAM भी हवाई क्षेत्र बंदी के लिए उसी तारीख और समय को दर्शाता है।

