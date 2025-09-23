पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों की भारतीय हवाई क्षेत्र में नो एंट्री, इतने समय के लिए बढ़ाई पाबंदी

भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देश मासिक आधार पर NOTAM जारी करके इस बंदी को बढ़ा रहे हैं।

भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमानों पर इंडियन एयरस्पेस में एंट्री पर लगे प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो अब 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। नया नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) भारत की एविएशन अथॉरिटी की ओर से सोमवार को जारी किया गया। यह कदम पाकिस्तान के NOTAM के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को उसी समय तक बंद करने की घोषणा की थी। इन तरह, दोनों पड़ोसी देशों के एक-दूसरे के विमानों के लिए एयरस्पेस बंदी छठे महीने में प्रवेश कर रही है।

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को हवाई क्षेत्र बंद करने की शुरुआत की। शुरू में एक महीने के लिए भारतीय विमानों और एयरलाइंस को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने से रोक गया। भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया। तब से, दोनों देश मासिक आधार पर NOTAM जारी करके इस बंदी को बढ़ा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की एयरलाइंस और विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उनके हवाई क्षेत्र दूसरे देशों की एयरलाइंस और विमानों को लेकर उड़ान भरने के लिए खुले हुए हैं।