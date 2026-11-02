दुश्मनों की खैर नहीं, भारत को रूस से जल्द मिल सकता है 5वां एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम
एस-400 ट्रायम्फ रूस का लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और हवाई निगरानी करने वाले विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है।
भारत को रूस से 5वां एस-400 वायु रक्षा सिस्टम अगले साल जनवरी-फरवरी में मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान रूस से खरीदे गए 5 एस-400 सिस्टम की सप्लाई पूरी हो जाएगी। भारत ने इन पांच सिस्टम के लिए 5.43 अरब डॉलर का सौदा किया था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इसकी आपूर्ति से पहले दिसंबर में भारतीय अधिकारियों की एक टीम रूस जाएगी। इसके बाद सिस्टम के अलग-अलग हिस्से जनवरी से भारत पहुंचने शुरू हो सकते हैं। पहले इसके नवंबर में आने की संभावना जताई गई थी।
S-400 ट्रायम्फ रूस का लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और हवाई निगरानी करने वाले विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकता है। भारत को मई-जून 2026 में चौथा एस-400 सिस्टम मिल चुका है। फिलहाल देश के पास चार एस-400 सिस्टम हैं। इनमें से तीन पश्चिमी मोर्चे पर और एक पूर्वी क्षेत्र में तैनात है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने अपनी क्षमता दिखाई थी।
पाकिस्तान के हवाई निगरानी विमान को बनाया निशाना
रिपोर्ट के मुताबिक, एस-400 की लंबी दूरी की एक मिसाइल ने पाकिस्तान के करीब 300 किलोमीटर अंदर हवाई निगरानी विमान को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने आदमपुर और भुज एयरबेस पर तैनात S-400 सिस्टम को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि, रूसी मिसाइल सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय वायु रक्षा व्यवस्था में एस-400 की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है।
5 एस-400 सिस्टम को लेकर पुराना सौदा
भारत ने पांच एस-400 सिस्टम के पुराने सौदे के अलावा इनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है। इस साल मार्च में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 5 और S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके लिए अभी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ऐसे में भारत के पास भविष्य में कुल 10 एस-400 सिस्टम होने की संभावना है। नए सिस्टम की खरीद को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रूस के साथ रक्षा सहयोग के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इसी कड़ी में रूसी कम दूरी के वायु रक्षा सिस्टम पैंटसिर का भी आकलन किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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