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रावी के पानी पर भारत का 100% कंट्रोल, तरस रहा पाकिस्तान; सिंधू के बाद मोहरा से भी झटका

Apr 24, 2026 06:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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सिंधु बेसिन की तीन नदियों रावी, सतलुज एवं ब्यास से पाकिस्तान को 20 फीसदी पानी मिलता था। सिंधु बेसिन में जल रोकने और बांधों की क्षमता बढ़ाने से भारत में जल विद्युत उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।

रावी के पानी पर भारत का 100% कंट्रोल, तरस रहा पाकिस्तान; सिंधू के बाद मोहरा से भी झटका

पहलगाम की आतंकी घटना को एक साल बीत चुका है। इस कायराना हरकत के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता को स्थगित करने के भारत के फैसले का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सिंधु बेसिन की नदियों के जल उपयोग पर बढ़ते नियंत्रण और तेजी से विकसित हो रही परियोजनाओं ने पाकिस्तान में जल संकट और आर्थिक दबाव को गहरा करना शुरू कर दिया है।

पिछले साल भारत ने फैसला तो लिया था, लेकिन तत्काल पानी रोकना संभव नहीं था। बीते एक साल में इतनी तैयारी हो गई है कि अब पाकिस्तान के लिए एक-एक दिन भारी पड़ने जा रहा है। अब भारत की दया से ही पाकिस्तान को पानी मिल सकेगा।

सिंधु बेसिन की तीन नदियों रावी, सतलुज एवं ब्यास से पाकिस्तान को 20 फीसदी पानी मिलता था। सिंधु बेसिन में जल रोकने और बांधों की क्षमता बढ़ाने से भारत में जल विद्युत उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है।

मोहरा परियोजना पर काम

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिंधु, झेलम व चिनाब पर भी काम शुरू किया है। यहां से पाकिस्तान को जाने वाले 80% पानी में से लगभग आधे की गिरावट आ चुकी है। इसमें एक मोहरा परियोजना भी शामिल है। यहां बिजली ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन पानी पाक का रुकेगा।

पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर बने शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से रावी नदी के जल पर भारत का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है, जिससे पानी को कठुआ और सांबा की ओर मोड़ा जा रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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