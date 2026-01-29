भारत में भी सोशल मीडिया के लिए तय होगी उम्र सीमा? आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दिए संकेत

संक्षेप: सर्वेक्षण में केवल कानूनी उपायों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव पर भी जोर दिया गया है। परिवारों को स्क्रीन-टाइम लिमिट, डिवाइस-फ्री आवर्स (बिना फोन के समय) और साझा ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार ने गुरुवार को संसद में पेश किए गए वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में देश के युवाओं और बच्चों में बढ़ती 'डिजिटल लत' पर गहरा सरोकार व्यक्त किया है। सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गैंबलिंग (सट्टेबाजी) ऐप्स तक पहुंच के लिए आयु-आधारित सीमाएं निर्धारित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

यह रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से कुछ दिन पहले आई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में आर्थिक समीक्षा 2025-26 की प्रति सदन के पटल पर रखी। आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा पेश वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें देश के लगभग हर आर्थिक मोर्चे की बारीक समीक्षा कर आगामी वर्ष में उसके विकास और उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों को पेश किया जाता है।

प्रमुख सिफारिशें और चिंताएं इस आर्थिक सर्वेक्षण में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी: रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया और गैंबलिंग ऐप्स को आयु सत्यापन (Age Verification) लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

फीचर्स पर नियंत्रण: 'ऑटो-प्ले' वीडियो फीचर्स और 'टारगेटेड विज्ञापन' को बच्चों और युवाओं के लिए नियंत्रित करने की बात कही गई है, क्योंकि ये फीचर्स स्क्रीन टाइम बढ़ाने और लत लगाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

पारिवारिक भूमिका: सर्वेक्षण में केवल कानूनी उपायों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव पर भी जोर दिया गया है। परिवारों को स्क्रीन-टाइम लिमिट, डिवाइस-फ्री आवर्स (बिना फोन के समय) और साझा ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

वर्तमान स्थिति और बाजार का प्रभाव वर्तमान में भारत फेसबुक (Meta), यूट्यूब (Alphabet) और X जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े विकास बाजारों में से एक है। हालांकि, भारत में अभी तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कोई एकसमान राष्ट्रीय न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि- डिजिटल लत न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह उत्पादकता और सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव ला रही है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को 'एज-एप्रोप्रियेट डिफॉल्ट्स' अपनाने होंगे।

इन देशों में लागू है आयु सीमा दुनियाभर में बच्चों और टीनएजर्स को डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर आयु सीमा लगाने की बहस तेज हो गई है। कई देशों ने इस दिशा में कड़े कानून लागू कर दिए हैं या प्रक्रिया में हैं।

ऑस्ट्रेलिया- सबसे सख्त कानून ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में दुनिया का सबसे सख्त कानून लागू किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित है। कानून प्रभावी हो चुका है। कंपनियों (जैसे Meta, TikTok, X) को 'उचित कदम' उठाने का निर्देश है, वरना उन्हें 49.5 मिलियन AUD (लगभग 270 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें माता-पिता की सहमति का भी प्रावधान नहीं है।

फ्रांस फ्रांस इस दिशा में काफी सक्रिय है और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इसे लेकर मुखर रहे हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध की तैयारी है। हाल ही में (जनवरी 2026) नेशनल असेंबली ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसे सितंबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। फिलहाल, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है।

अमेरिका अमेरिका में कोई एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर कड़े नियम हैं। COPPA कानून के तहत संघीय स्तर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना माता-पिता की अनुमति के नहीं लिया जा सकता। फ्लोरिडा, यूटा और वर्जीनिया जैसे राज्यों ने 14 से 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।

यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के 'डिजिटल सर्विसेज एक्ट' (DSA) के तहत बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आधिकारिक रूप से 16 साल की सिफारिश की गई है, लेकिन सदस्य देशों को इसे 13 से 16 के बीच चुनने की आजादी है। अक्टूबर 2025 में पूरे ईयू के लिए 16 साल की न्यूनतम उम्र सीमा का प्रस्ताव रखा गया है।

इनके अलावा, नॉर्वे में न्यूनतम उम्र को 13 से बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव है। यूनाइटेड किंगडम (UK) में 'ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट' के तहत सख्त नियम लागू हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसा पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुरक्षा मानकों को बहुत कड़ा किया गया है।

भारत में क्या स्थिति है? भारत में वर्तमान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत 'नाबालिग' माना जाता है और उनके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होती है, लेकिन सोशल मीडिया एक्सेस के लिए कोई सख्त उम्र बैन नहीं है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर विचार कर रहे हैं। गोवा के आईटी मंत्री ने संकेत दिए हैं कि वे राज्य स्तर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने की संभावना तलाश रहे हैं।