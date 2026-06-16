'निर्भय' की नाकामी भूला DRDO, बना डाली भारत की 'टोमाहॉक' मिसाइल; 1000 किमी दूर ढेर होगा दुश्मन
DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से भारत की स्वदेशी 'टोमाहॉक' लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 1000 किमी की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल चीन की PLA और पाकिस्तान की बाबर मिसाइल को कड़ी टक्कर देगी।
भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को 15 जून को एक शानदार सफलता मिली है। 'निर्भय' क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद, भारत ने अमेरिकी 'टोमाहॉक' सबसोनिक क्रूज मिसाइल के स्वदेशी संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किया गया। इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) ने अपनी पिछली सभी खामियों को पीछे छोड़ते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया।
क्या हैं भारत की इस नई क्रूज मिसाइल की खासियतें?
इस लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का फिलहाल कोई आधिकारिक नाम नहीं रखा गया है, लेकिन इसकी खूबियां इसे बेहद खतरनाक बनाती हैं।
रडार को चकमा देने में माहिर: यह क्रूज मिसाइल 0.8 मैक की गति से उड़ान भरती है। यह सतह के बिल्कुल करीब (लैंड स्किमिंग हाइट पर) उड़ने में सक्षम है, जिसके कारण दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते।
मारक क्षमता और पेलोड: यह 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। साथ ही, यह अपने साथ 500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड (विस्फोटक) ले जाने में सक्षम है।
मल्टी-प्लेटफॉर्म लॉन्च: इसे एक नहीं, बल्कि कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकता है। यह फेल हुए 'निर्भय' का एक उन्नत वर्जन है, जिसमें कहीं ज्यादा लंबी रेंज और बेहतरीन 'प्रेसिजन गाइडेंस' (सटीक मार्गदर्शन) सिस्टम लगा है।
सेना में कब तक होगी शामिल?
अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय सशस्त्र बलों में इस मिसाइल को पूरी तरह से शामिल करने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अगले दो सालों में इसके दो और 'डेवलपमेंटल ट्रायल' किए जाएंगे। इसके बाद सेना द्वारा इसके दो 'यूजर ट्रायल' होंगे और फिर इसे आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल किया जाएगा।
पाकिस्तान के 'बाबर' और चीन की PLA को देगी सीधी टक्कर
आधुनिक युद्ध के हालात और स्टैंड-ऑफ हथियारों की बढ़ती अहमियत को देखते हुए, भारत को अपने पारंपरिक मिसाइल जखीरे को अपग्रेड करने की सख्त जरूरत थी। किसी भी आपात स्थिति में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की मिसाइल क्षमताओं से निपटने के लिए यह मिसाइल सेना की 'रॉकेट रेजिमेंट' का अहम हिस्सा बनेगी।
पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास पहले से ही पारंपरिक और परमाणु क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। वहीं, पाकिस्तान के पास साल 2010 से 'बाबर' नाम की 900 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल है।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी यह 'बाबर' मिसाइल चीन की फुल तकनीकी मदद से बनाई है। दरअसल, 1998 में अफगानिस्तान के खोस्त में अल-कायदा कैंप पर हुए अमेरिकी हमले के दौरान पाकिस्तान को एक 'बिना फटा' अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल हाथ लग गया था। पाकिस्तान ने इसे 'रिवर्स-इंजीनियर' किया और टोमाहॉक की यह अहम तकनीक चीन को सौंप दी, जिसके बदले में चीन ने 'बाबर' मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद की।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें