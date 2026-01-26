Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndia displayed military might in line of duty at 77th Republic Day celebrations
कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन; ब्रह्मोस, सूर्यास्त्र से लेकर अर्जुन टैंक की गड़गड़ाहट

कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन; ब्रह्मोस, सूर्यास्त्र से लेकर अर्जुन टैंक की गड़गड़ाहट

संक्षेप:

पहली बार परेड में भारतीय सेना के 'बैटल ऐरे फॉर्मेट' का प्रदर्शन किया गया, जिसमें हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें उच्च गतिशीलता टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था।

Jan 26, 2026 01:16 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
भारत ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलें, युद्धक विमान, नवगठित इकाइयां और घातक हथियार प्रणाली शामिल थीं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की थीम ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ है। समारोह शुरू होने से पहले, राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अन्य केंद्रीय मंत्री, देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी, विदेशी राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का गवाह बने।

परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में ब्रह्मोस और आकाश हथियार प्रणाली, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और स्वदेशी रूप से निर्मित सैन्य प्लेटफार्मों और हार्डवेयर की एक श्रृंखला शामिल थी। करीब 100 सांस्कृतिक कलाकारों की परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता है। इसके जरिए देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए संगीत वाद्ययंत्रों की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं।

ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी

मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने वाली त्रि-सेवा झांकी एक प्रमुख आकर्षण रही। ब्रह्मोस और एस-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले, एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार, परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध 'बैटल ऐरे फॉर्मेट' का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण, रुद्र, प्रहार फॉर्मेशन में, युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था।

इसके बाद, लड़ाकू दस्ते टी-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे एएच-64ई और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे। अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) एमके-2 के साथ बीएमपी-II इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी, जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान, ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइड्स के झंडे भी थे, परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की यह पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यस्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (URLS), ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे।

नौसेना के दस्ते में 144 युवा कर्मी शामिल

भारतीय नौसेना के दस्ते में 144 युवा कर्मी शामिल थे, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट करण नाग्याल ने दल कमांडर के रूप में किया था। लेफ्टिनेंट पवन कुमार गांडी, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्रेवेरिया प्लाटून कमांडर के रूप में इसमें शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी, जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। इसमें 5वीं शताब्दी सीई के एक सिले हुए जहाज को दर्शाया गया है, जिसे अब आईएनएसवी कौंडिन्य के रूप में नामित किया गया है। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा-II अभियान के हिस्से के रूप में आईएनएसवी तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था।

भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में चार अधिकारी और 144 वायुसैनिक शामिल थे। इसके कमांडर स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार थे, स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्राकर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश सुपरन्यूमररी ऑफिसर के रूप में थे। मार्चिंग दस्ते के साथ दो राफेल जेट, दो मिग-29, दो सुखोई-30 और एक जगुआर विमान से स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई-पास्ट किया गया, जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल एलआर-एएसएचएम का प्रदर्शन किया। यह स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।

India 26 January Republic Day
