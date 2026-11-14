भारत ने UN में नहीं दिया अमेरिका-इजरायल का साथ, फिलिस्तीन का किया खुला समर्थन

UN में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत ने बड़ा रुख अपनाया। फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में 151 देशों ने वोट किया, जबकि अमेरिका और इजरायल समेत 7 देश विरोध में रहे। जानिए भारत के इस फैसले के पीछे की वजह।

UN में इजरायल को बड़ा झटका, भारत समेत 151 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में किया मतदान (Photo- AFP)

फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने अमेरिका और इजरायल के विरोध के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 11 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें भारत समेत 151 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका और इजरायल सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। 11 देश मतदान से दूर रहे यानी उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया या प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में वोट नहीं दिया।

यह मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के इजरायल के साथ पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बावजूद फिलिस्तीन के अधिकारों और दो राष्ट्र समाधान को लेकर भारत ने अपनी पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप मतदान किया है।

क्या है पूरा मामला और किस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग? संयुक्त राष्ट्र में जिस प्रस्ताव पर मतदान हुआ, उसका नाम ‘पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों की, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी की, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता’ है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार मिलना चाहिए। इसमें जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे संसाधन शामिल हैं। प्रस्ताव का दायरा सिर्फ फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में रहने वाली अरब आबादी के संसाधनों के अधिकारों का भी उल्लेख है।

यह प्रस्ताव ग्रुप ऑफ 77 और चीन की ओर से पेश किया गया था। इसे उरुग्वे ने समूह की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की दूसरी समिति में प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में इजरायल से मांग की गई है कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्रों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, नुकसान और उन्हें नष्ट करने वाली गतिविधियां बंद करे। इसमें फिलिस्तीनियों के संसाधनों को हुए नुकसान के बदले मुआवजे या क्षतिपूर्ति का दावा करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है।

प्रस्ताव में किन मुद्दों को उठाया गया? इस प्रस्ताव में केवल प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की बात नहीं की गई, बल्कि कब्जे वाले इलाकों में आम लोगों के जीवन से जुड़े कई गंभीर मुद्दों का भी उल्लेख है।

जमीन और पानी पर अधिकार: फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकारों को दोहराया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, किसी भी बाहरी शक्ति को इन संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे वहां रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित हों।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने की मांग: इजरायल से कहा गया है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण, नुकसान और उनके क्षरण से जुड़ी गतिविधियां बंद करे।

मुआवजे का अधिकार: प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर इजरायल या इजरायली बस्तियों की गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें इसकी क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार होना चाहिए।

पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क और बिजली व्यवस्था जैसे जरूरी नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां रोकने की मांग की गई है।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां बंद हों: कब्जे वाले क्षेत्रों में कचरा और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ फेंकने जैसी गतिविधियों को रोकने की मांग भी की गई है। ऐसी गतिविधियां वहां के जल और भूमि संसाधनों के साथ आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करती हैं।

151 देशों ने किया समर्थन, अमेरिका-इजरायल समेत सात देश विरोध में संयुक्त राष्ट्र की दूसरी समिति में इस प्रस्ताव पर रिकॉर्डेड वोटिंग हुई। इसमें कुल 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सात देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जबकि 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध करने वाले सात देशों में अमेरिका, इजरायल, कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया शामिल हैं।

भारत के अलावा चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने भी इसके पक्ष में मतदान किया। इस तरह अमेरिका और इजरायल अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े दिखाई दिए, जबकि बड़ी संख्या में देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का समर्थन किया।

इजरायल ने मतदान से पहले प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। इजरायल के प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि प्रस्ताव फिलिस्तीन के विकास में मदद करने के बजाय इजरायल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाता है। अमेरिका ने भी इसे असंतुलित प्रस्ताव बताते हुए विरोध किया।

भारत ने क्यों किया फिलिस्तीन का समर्थन? भारत का यह मतदान उसकी विदेश नीति के पुराने रुख के अनुरूप है। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने और वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा है।

भारत ने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि मान्यता दी थी। इसके बाद 1988 में भारत फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल हुआ था।

भारत संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के अधिकारों से जुड़े प्रस्तावों का समर्थन करता रहा है। भारत का मानना है कि इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का स्थायी समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकल सकता है।

भारत की आधिकारिक नीति एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करती है, जो इजरायल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से रह सके। इसी को दो राष्ट्र समाधान कहा जाता है।

इजरायल से मजबूत रिश्ते, फिर भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का अलग रुख भारत के इस मतदान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इजरायल के साथ उसके संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। यह यात्रा भी भारत की उस नीति को दर्शाती है, जिसके तहत वह इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है।

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद भारत ने इजरायल में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। दूसरी ओर, गाजा में आम नागरिकों की मौत और मानवीय संकट पर भी चिंता जताई थी। भारत ने युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीन के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है।

क्या प्रस्ताव पारित होने के बाद इजरायल पर कोई कार्रवाई होगी? इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 11 नवंबर को प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति ने मंजूरी दी है। यह महासभा की पूर्ण बैठक में अंतिम मतदान नहीं था। समिति की मंजूरी के बाद इसे महासभा के समक्ष आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।