Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

PM मोदी ने एक बार कहा था..., चाबहार पर भारत ने नहीं दिया 1 भी रुपया तो बोला ईरान

Feb 26, 2026 09:59 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत पिछले कुछ वर्षों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में जारी संपर्क परियोजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत एक प्रमुख साझेदार है।

PM मोदी ने एक बार कहा था..., चाबहार पर भारत ने नहीं दिया 1 भी रुपया तो बोला ईरान

भारत ने आम बजट में ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई भी राशि आवंटित नहीं की थी। अब इस मुद्दे को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को दिल्ली और तेहरान दोनों के लिए ही निराशाजनक बताया है। पिछले वर्ष के बजट में ईरान में बंदरगाह परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

ईरान परेशान

इंडिया टुडे से बातचीत में अराघची ने कहा, 'खैर, मुझे लगता है कि यह भारत और ईरान दोनों के लिए ही निराशा की बात है।'

उन्होंने कहा, 'एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चाबहार गोल्डन गेट है, जो हिंद महासागर क्षेत्र को मध्य एशिया, कॉकेसस और फिर यूरोप से जोड़ता है। यह बहुत ही रणनीतिक बंदरगाह है। अगर इसे पूरी तरह विकसित किया जाता है, तो यह भारत को ईरान के जरिए मध्य एशिया, कॉकेसस और फिर यूरोप से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है।'

भारत ने बजट में नहीं लिया नाम

1 फरवरी को जारी हुए देश के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए धनराशि आवंटित नहीं की थी। भारत पिछले कुछ वर्षों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में जारी संपर्क परियोजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत एक प्रमुख साझेदार है।

अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दी थी। यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। भारत और ईरान मिलकर चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, ताकि संपर्क और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिल सके। दोनों देश चाबहार बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का अभिन्न अंग बनाने के लिए भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:PM मोदी के इजरायल से निकलते ही ईरान पर हो सकता है अटैक, खूब भड़के ओवैसी
ये भी पढ़ें:मेरा जन्म उसी दिन, जिस रोज भारत ने... PM मोदी ने इजरायल संग जोड़ा भावुक रिश्ता
ये भी पढ़ें:इजरायल के साथ खड़ा है भारत, हमास हमले का दर्द समझता हूं; इजरायली संसद में पीएम

भारत का मांगा था समर्थन

ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय संपर्क के लिए बेहद जरूरी बताया था। कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि ईरान को इस मुद्दे पर भारत और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहिए। फथाली ने कहा, 'चाबहार बंदरगाह के बारे में, आप जानते हैं कि चाबहार बंदरगाह महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे कुछ देशों, विशेष रूप से भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। हमारा मानना ​​है कि हमें इस मुद्दे पर अपने संबंधों को मजबूत और विस्तारित करना चाहिए।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Iran
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।