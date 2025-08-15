India did not bow down to tariff threats crude oil imports from Russia increased टैरिफ धमकियों के आगे नहीं झुका भारत, बढ़ गया रूस से कच्चे तेल का आयात; इस महीने इतनी खरीद, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia did not bow down to tariff threats crude oil imports from Russia increased

टैरिफ धमकियों के आगे नहीं झुका भारत, बढ़ गया रूस से कच्चे तेल का आयात; इस महीने इतनी खरीद

अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार कर रहा है और यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक सहायता कर रहा है। भारत ने US द्वारा लगाए गए टैरिफ को तर्कहीन बताया है।

Jagriti Kumari भाषा, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 06:15 PM
share Share
Follow Us on
टैरिफ धमकियों के आगे नहीं झुका भारत, बढ़ गया रूस से कच्चे तेल का आयात; इस महीने इतनी खरीद

भारत से ट्रेड डील ना फाइनल कर पाने के बाद खिसियाए अमेरिका ने बीते दिनों भारत को लगातार टारगेट किया है। हालांकि अमेरिकी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है। बीते कुछ सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से व्यापार और कच्चे तेल ही खरीद का हवाला देते हुए भारत पर मोटा टैरिफ लगाने के बाद भी भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात इस महीने बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने अगस्त में अब तक रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल खरीदा है। यह बात भी सामने आई है कि देश की रिफाइनरी कंपनियां कच्चा तेल खरीदने में आर्थिक पहलुओं को प्राथमिकता दे रही हैं।

वैश्विक आंकड़ा और विश्लेषक फर्म केप्लर ने बताया है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में भारत ने प्रतिदिन लगभग 52 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। इसमें से 38 प्रतिशत तेल रूस से आया। इस दौरान रूस से हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल आयात किया गया। जुलाई में यह आंकड़ा 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। इस तरह मासिक आधार पर भारत का रूस से तेल आयात बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:रूस से कितना तेल खरीदता है भारत, जिसकी ‘सजा’ दे रहे ट्रंप? 25 फीसदी टैरिफ और…

इस अवधि में इराक से खरीद घटकर 7.3 लाख बैरल प्रतिदिन, वहीं सऊदी अरब से आयात सात लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 5.26 बैरल प्रतिदिन रह गया। केप्लर के मुताबिक भारत में अमेरिका से प्रतिदिन 2.64 लाख बैरल तेल आयात किया और US तेल का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा।

केप्लर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया ने कहा है कि भारत का रूस से व्यापार स्थित बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात अगस्त में अब तक स्थिर बना हुआ है। जुलाई 2025 के अंत में ट्रंप प्रशासन के शुल्क की घोषणा के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई है।।'' उन्होंने आगे कहा कि अब हम खरीद में जो स्थिरता देख रहे हैं, वह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि अगस्त की आपूर्ति जून और जुलाई की शुरुआत में ही तय हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर इस स्थिति में कोई बदलाव आता है तो यह सितंबर के अंत से अक्टूबर तक आने वाली खेप में ही दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें:रूस से तेल खरीदने पर भारत से चिढ़ा अमेरिका, ट्रंप ने 50 फीसदी कर दिया टैरिफ

ट्रंप की धमकी पर भारत की दो टूक

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार कर रहा है और यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक सहायता कर रहा है। वहीं भारत ने US द्वारा लगाए गए टैरिफ को तर्कहीन बताया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

Trump tariffs Russia
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।