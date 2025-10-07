हवा में था एयर इंडिया विमान, अचानक एक्टिवेट हुआ इमरजेंसी सिस्टम; भारत ने बोइंग से मांगा जवाब

आरएटी एक छोटा विंड-पावर्ड टर्बाइन है जो विमान के नीचे से निकलता है और दोहरी इंजन विफलता या कुल विद्युत/हाइड्रोलिक विफलता की स्थिति में आपातकालीन बैकअप जनरेटर के रूप में काम करता है।

बर्मिंघम हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ मिनट पहले शनिवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में अचानक ‘रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) सक्रिय हो गई थी। अब इसको लेकर भारत के विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। इस घटना की पुष्टि एक सरकारी सूत्र ने की है।

सूत्र के अनुसार, विमान अमृतसर से ब्रिटेन के बर्मिंघम जा रहा था। अंतिम लैंडिंग चरण (फाइनल अप्रोच) के दौरान चालक दल ने पाया कि विमान में रैम एयर टर्बाइन एक्टिवेट हो गई। यह टर्बाइन केवल उस स्थिति में एक्टिवेट होती है जब विमान के सभी मुख्य पावर सोर्स फेल हो जाएं और यह आपात स्थिति में विमान को आवश्यक हाइड्रोलिक व इलेक्ट्रिकल पावर देती है। यह आपातकालीन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा की गति का उपयोग करती है।

एयर इंडिया ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि घटना के दौरान विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया और किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी। हालांकि, एयरलाइन ने यह नहीं बताया कि RAT क्यों एक्टिवेट हुई। बोइंग और एयर इंडिया दोनों के प्रवक्ताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

यह इस साल की दूसरी ऐसी घटना है जब एयर इंडिया की उड़ान पर आरएटी सिस्टम सक्रिय हुआ। इससे पहले जून में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 विमान अहमदाबाद से लंदन की ओर जाते हुए टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई, जिनमें जमीन पर 19 लोग शामिल थे। यह भारत की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया था कि विमान के फ्यूल इंजन स्विच टेकऑफ के तुरंत बाद “रन” से “कटऑफ” स्थिति में चले गए थे, जिससे इंजन बंद हो गया था।

वर्तमान घटना के बाद डीजीसीए ने बोइंग से पूछा है कि क्या RAT के अनायास सक्रिय होने की कोई तकनीकी या सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या है और क्या इसे लेकर वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चेतावनी जारी की जानी चाहिए। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार दो घटनाओं में RAT का सक्रिय होना गंभीर चिंता का विषय है और इससे संकेत मिलता है कि बोइंग 787 के इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कोई संभावित खामी हो सकती है। डीजीसीए ने कहा है कि वह एयर इंडिया और बोइंग दोनों से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगा।