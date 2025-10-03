हमने 12 विमान नष्ट किए, उनकी मनोहर कहानियां चलने दो; IAF चीफ ने लिए पाक के मजे
भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कम से कम चार स्थानों पर रडार सिस्टम, दो स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, दो हवाई अड्डों के रनवे और तीन अलग-अलग ठिकानों पर तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हुए।
भारतीय वायुसेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने आज एयर फोर्स डे के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मई में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि भारत ने चार से पांच F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। IAF चीफ ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने करीब 12 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए जिनमें 9-10 फाइटर जेट थे। उन्होंने पाकिस्तान के मजे लेते हुए कहा कि वे भारतीय विमानों को लेकर जो 'मनोहर कहानियां' चला रहे हैं उन्हें चलने दिया जाए।
भारत ने आतंक के अड्डों को बनाया निशाना
7 मई से 10 मई तक चला ऑपरेशन सिंदूर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। IAF चीफ ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के कई हवाई ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान की तबाही का पूरा ब्योरा
वायुसेना प्रमुख के अनुसार, भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कम से कम चार स्थानों पर रडार सिस्टम, दो स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, दो हवाई अड्डों के रनवे और तीन अलग-अलग ठिकानों पर तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा, एक सी-130 श्रेणी का विमान और चार से पांच फाइटर जेट, जिनमें संभवतः एफ-16 शामिल हैं, नष्ट हो गए। ये विमान उस समय रखरखाव के लिए रुके हुए थे।
एयर चीफ मार्शल सिंह ने आगे बताया कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली भी नष्ट की गई। इसके साथ ही, 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक लंबी दूरी का हमला किया गया, जिसमें एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (एईडब्ल्यूएंडसी) या सिग्नल इंटेलिजेंस (सिगिंट) विमान के साथ-साथ पांच हाई-टेक फाइटर जेट नष्ट हुए। ये एफ-16 या जेएफ-17 श्रेणी के विमान हो सकते हैं।
S-400 ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई
वायुसेना प्रमुख ने कहा, "हमारे सिस्टम से मिली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है।" इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की ताकत और रणनीतिक क्षमता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा, "हमारे लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, खासकर हाल ही में हासिल किए गए S-400 ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इसकी रेंज ने पाकिस्तानी विमानों को 300 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर दिया, जो अब तक का सबसे लंबा सतह से हवा में मार गिराने का रिकॉर्ड है।"
भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसने 15 भारतीय विमान गिरा दिए हैं तो उन्हें सोचने दीजिए। उन्होंने कहा, "उनका जो नैरेटिव है, मनोहर कहानियां है, चलने दो।" वायु सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कहा कि हमारे पास लंबी दूरी के एक अवाक्स (एडब्ल्यूएसीएस) और चार से पांच लड़ाकू विमानों के सबूत हैं। उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं ने हवाई रक्षा प्रणाली ‘सुदर्शन चक्र’ पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मुताबिक विमान पाकिस्तान के जमीन पर रखरखाव के खड़े 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट हुए और 5 उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान हवा में मार गिराए। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चीन के JF-17 विमान हो सकते हैं।