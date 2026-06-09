भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु हथियार; सेना का क्या है प्लान, बदल गई नीति?

यह बदलाव भारत के न्यूक्लियर ट्रायड (हवाई, जमीन और समुद्री) को और मजबूत बनाने की दिशा में है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और समुद्री डिटरेंस पेट्रोलिंग जैसे कदम उठा रहा है।

भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले भारत युद्धकालीन स्थिति में ही वॉरहेड और मिसाइलों को जोड़ता था, लेकिन अब कुछ वॉरहेड को मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर तैयार रखा गया है। इससे भारत की तैयारियों में बढ़ोतरी हुई है। SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर हथियार थे, जो पिछले साल से थोड़े बढ़े हैं।

यह बदलाव भारत के न्यूक्लियर ट्रायड (हवाई, जमीन और समुद्री) को और मजबूत बनाने की दिशा में है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और समुद्री डिटरेंस पेट्रोलिंग जैसे कदम उठा रहा है। इससे शांतिकाल में भी कुछ वॉरहेड लॉन्चर से जुड़े रह सकते हैं। यह कदम सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का संकेत देता है। भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम हमेशा से रक्षा के लिए रहा है, न कि हमला करने के लिए।

नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम है भारत भारत की न्यूक्लियर नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। मतलब भारत कभी पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। ये हथियार सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए हैं। अगर कोई देश भारत या भारतीय सेनाओं पर न्यूक्लियर हमला करता है तो ही इसका इस्तेमाल होगा। भारत अपना न्यूक्लियर शस्त्रागार सीमित लेकिन प्रभावी रखता है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मनों को रोकना है, हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर हथियारों की निगरानी करने वाली प्रमुख संस्था SIPRI की ओर से जारी की गई है। भारत इस बदलाव से अपनी सुरक्षा को और पुख्ता बनाने की कोशिश कर रहा है।