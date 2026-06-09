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भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु हथियार; सेना का क्या है प्लान, बदल गई नीति?

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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यह बदलाव भारत के न्यूक्लियर ट्रायड (हवाई, जमीन और समुद्री) को और मजबूत बनाने की दिशा में है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और समुद्री डिटरेंस पेट्रोलिंग जैसे कदम उठा रहा है।

भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु हथियार; सेना का क्या है प्लान, बदल गई नीति?

भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल रूप से तैनात कर दिया है। यह भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले भारत युद्धकालीन स्थिति में ही वॉरहेड और मिसाइलों को जोड़ता था, लेकिन अब कुछ वॉरहेड को मिसाइल साइलो और न्यूक्लियर सबमरीन पर तैयार रखा गया है। इससे भारत की तैयारियों में बढ़ोतरी हुई है। SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर हथियार थे, जो पिछले साल से थोड़े बढ़े हैं।

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यह बदलाव भारत के न्यूक्लियर ट्रायड (हवाई, जमीन और समुद्री) को और मजबूत बनाने की दिशा में है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और समुद्री डिटरेंस पेट्रोलिंग जैसे कदम उठा रहा है। इससे शांतिकाल में भी कुछ वॉरहेड लॉन्चर से जुड़े रह सकते हैं। यह कदम सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का संकेत देता है। भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम हमेशा से रक्षा के लिए रहा है, न कि हमला करने के लिए।

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नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम है भारत

भारत की न्यूक्लियर नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। मतलब भारत कभी पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। ये हथियार सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए हैं। अगर कोई देश भारत या भारतीय सेनाओं पर न्यूक्लियर हमला करता है तो ही इसका इस्तेमाल होगा। भारत अपना न्यूक्लियर शस्त्रागार सीमित लेकिन प्रभावी रखता है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मनों को रोकना है, हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर हथियारों की निगरानी करने वाली प्रमुख संस्था SIPRI की ओर से जारी की गई है। भारत इस बदलाव से अपनी सुरक्षा को और पुख्ता बनाने की कोशिश कर रहा है।

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पाकिस्तान भी होड़ में हुआ शामिल

भारत वर्ष 2025 में 92.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा व्यय के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता रहा है। सिपरी की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जिसमें पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच रहे असामान्य गंभीर सैन्य संकट का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास जनवरी 2026 तक लगभग 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अनुमानित रूप से 170 हथियार हैं। पाकिस्तान ने भी 2025 में नई हथियार प्रणालियों का विकास जारी रखा, जिससे उसके परमाणु भंडार के आने वाले दशक में बढ़ने की संभावना है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तानी हवाई और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए, जिनके परमाणु स्तर तक होने की भी आशंका थी, हालांकि दोनों पक्षों ने तनाव को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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