ट्रंप के टैरिफ को रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? नाटो चीफ के दावों पर क्या बोला भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नाटो चीफ के दावों को पूरी खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को इस तरह की निराधार बातें नहीं कहनी चाहिए।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 04:31 PM
ट्रंप के टैरिफ को रुकवाने के लिए PM मोदी ने पुतिन से की बात? नाटो चीफ के दावों पर क्या बोला भारत

अमेरिकी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के नाटो चीफ के दावों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पीएम मोदी और पुतिन की कोई बात नहीं हुई है। शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ बातचीत के बारे में नाटो महासचिव की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है। इससे पहले नाटो महासचिव मार्क रट ने दावा किया था कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कथित फोन पर हुई बातचीत के बारे में नाटो महासचिव मार्क रट का बयान देखा है। यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय इस संबंध में बात नहीं की जैसा बताया जा रहा है। ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है।”

नाटो महासचिव को सलाह

रणधीर जायसवाल ने आगे नाटो चीफ को ऐसे गैरजिम्मेदाराना बयानों से दूरी बनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, “हम नाटो जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान के अधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि वह सार्वजनिक बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी और सटीकता बरते। प्रधानमंत्री की बातचीत को गलत ढंग से पेश करने वाली या ऐसी बातचीत का संकेत देने वाली अटकलबाजी या लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं।”

भारत ने फिर स्पष्ट की अपनी स्थिति

इस दौरान जायसवाल ने रूसी तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों को संदेश देते हुए एक बार एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि भारत अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हमने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि भारत के ऊर्जा आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए स्थिर और किफायती कीमत सुनिश्चित करना है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा।" बता दें कि रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने इस कदम को जायज ठहराने के लिए कहा है कि रूस पर यूक्रेन जंग को रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

मार्क रट ने किए थे बेबुनियाद दावे

नाटो महासचिव मार्क रट ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयार्क में सीएनएन से बातचीत के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन को लेकर उनकी रणनीति पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा था, “ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ का सीधा असर रूस पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि भारत अब व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी उनसे कह रहे हैं कि मैंने आपका समर्थन किया था, लेकिन क्या आप मुझे फिर से अपनी रणनीति समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने मुझे 50% टैरिफ से निशाना बनाया है।”

India News
