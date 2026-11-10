दिल्ली के नाम पर ढाका का वीडियो...बदनाम करने की साजिश; भारत ने चीन को सुना दिया

भारत ने मंगलवार को उन चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो ढाका के गरीब इलाकों से लाइव वीडियो बना रहे थे और उन्हें दिल्ली के दृश्य बताकर दिखा रहे थे।

भारत ने मंगलवार को उन चीनी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गरीब और घनी आबादी वाले इलाकों से सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बना रहे थे और उन्हें भारत की राजधानी दिल्ली के दृश्य बताकर दिखा रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे 'झूठी बातें फैलाने' वाला कदम बताया और कहा कि ऐसी कोशिशें दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि किसी भी देश की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिशें गलत हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। किसी देश की गलत तस्वीर दिखाने की ऐसी कोशिशें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा कि ढाका के कुछ हिस्सों को दिल्ली के इलाकों के रूप में पेश करने की कोशिशें सिर्फ उन लोगों और उनके पीछे मौजूद लोगों की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

क्या है पूरा मामला? बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के उत्तरा इलाके के सेक्टर 12 और टेकपारा जैसे घनी आबादी वाले और कम आय वाले इलाकों में करीब 150 चीनी नागरिक सक्रिय हैं। ये लोग महीनों से यहां की तंग गलियों, छोटे घरों, नहर के किनारे और सड़क किनारे चाय की दुकानों के वीडियो बना रहे हैं और उन्हें चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव दिखा रहे हैं। लाइव के दौरान वे दर्शकों को बताते हैं कि ये दृश्य नई दिल्ली के हैं।

रिपोर्ट में कुछ नाम भी आए हैं। एक महिला, जिसे 'मियांमियां' बताया गया और जो चीन के सिचुआन प्रांत से होने का दावा करती है, 1 नवंबर को उत्तरा के सेक्टर 12 में एक नहर के पास लाइव कर रही थी। उसने इलाके को नई दिल्ली बताते हुए कहा कि 'यहां के घर बेहद गंदे हैं, टीन की छत वाले घरों में पंखा भी नहीं है। यह जगह अविकसित, गंदी और अस्वच्छ है।'

एक अन्य व्यक्ति 'वांग वेई' टेकपारा में चाय की दुकानों के वीडियो बना रहा था और उसने दावा किया कि यहां की चाय गाय के मूत्र से बनाई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्ट्रीमर्स बिना अनुमति घरों में घुस जाते हैं और लोगों की निजी जगहों की भी वीडियो बना लेते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि वे घंटों तक दो मोबाइल फोन लेकर गलियों में घूमते रहते हैं और लगातार लाइव करते हैं।