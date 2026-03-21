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भारत ने पड़ोसी को दिया झटका, अग्निवीर भर्ती में नेपाली गोरखाओं के रास्ते बंद

Mar 21, 2026 06:07 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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यूक्रेन युद्ध के दौरान भी गोरखाओं को रूस की सेना में कार्य करने के मौके मिले हैं। ब्रिटेन की सेना में भी गोरखाओं की भर्ती जारी है। यही कारण है कि अग्निपथ योजना से पहले भी गोरखाओं की सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी कम होने लगी थी।

भारत ने पड़ोसी को दिया झटका, अग्निवीर भर्ती में नेपाली गोरखाओं के रास्ते बंद

Indian Army Jobs: अग्निपथ योजना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती के रास्ते बंद हो गए हैं। सेना ने इसको लेकर अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन हाल में जारी भर्ती अधिसूचनाओं में गोरखा की जगह सिर्फ भारतीय गोरखा का कॉलम रखा गया है। यह अधिसूचना जून से शुरू होने वाली भर्ती के लिए है। सूत्रों ने कहा, इसका मतलब साफ है कि सिर्फ भारतीय गोरखा ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेपाली गोरखा के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। इससे भारत में रह रहे गोरखा नौजवानों के लिए सेना में पहले से बेहतर अवसर पैदा होंगे।

नेपाल का रुख जिम्मेदार

दरअसल चार साल पहले जब अग्निपथ योजना शुरू हुई थी तो नेपाल ने यह कहकर इसका विरोध किया था कि सेना में भर्ती को लेकर यह भारत ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए आजादी से पहले हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। इस समझौते के तहत भारत ने एकतरफा सेना में भर्ती में बदलाव किया है जिसे मानने को वह बाध्य नहीं है। इसके बाद नेपाल में सेना के दो भर्ती केंद्र भी बंद हो गए, जहां नियमित रूप से सेना के लिए गोरखाओं की भर्ती होती थी। हालांकि भारत की तरफ से नेपाल को समझाने की कोशिश की गई लेकिन नेपाल नहीं माना।

क्यों लागू किया गया यह नियम?

सूत्रों की मानें तो लंबे समय से नेपाल में उत्पन्न भारत विरोधी माहौल इसके पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दूसरा, नेपाली गोरखाओं के लिए सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करने के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। सिंगापुर लंदन से लेकर दुनिया के तमाम शहरों में निजी सुरक्षा एजेंसियों में उनकी खासी मांग है और सेना से भी बेहतर पैकेज मिलता है।

इधर, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी गोरखाओं को रूस की सेना में कार्य करने के मौके मिले हैं। ब्रिटेन की सेना में भी गोरखाओं की भर्ती जारी है। यही कारण है कि अग्निपथ योजना से पहले भी गोरखाओं की सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी कम होने लगी थी।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना की सात गोरखा राइफल्स में अभी भी करीब 30 हजार से अधिक नेपाली गोरखा कार्यरत हैं। हर राइफल्स में पांच बटालियन होते हैं। एक बटालियन में करीब एक हजार से अधिक जवान होते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में लाखों पूर्व गोरखा सैनिक हैं जिन्हें भारत से करीब पांच से छह सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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