भारत पर ट्रंप का दबाव बेअसर, मोदी ने पुतिन के स्वागत में बिछाई रेड कार्पेट: विदेशी मीडिया

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक सशक्त संदेश भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत स्वागत किया और गले मिलकर पुरानी दोस्ती को नया आयाम दिया। पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाई गई थी। यह दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है और विदेशी मीडिया इसे 'ट्रंप बनाम मोदी-पुतिन' की जंग के रूप में देख रहा है। जहां अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया भारत को 'कूटनीतिक रस्साकशी' में फंसा हुआ बता रहे हैं, वहीं कुछ आउटलेट्स भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना कर रहे हैं।

ऐतिहासिक दोस्ती का नया अध्याय: मोदी-पुतिन की 'लिमो डिप्लोमेसी' पुतिन गुरुवार शाम पलम एयरपोर्ट पर उतरे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनका स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर लोक कल्याण मार्ग पहुंचे- यह वही 'लिमो डिप्लोमेसी' है, जो सितंबर 2025 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में देखी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे 'मोदी-पुतिन के व्यक्तिगत रिश्ते की मजबूती का प्रतीक' बताया।

बीबीसी ने दौरे को 'शीत युद्ध की पुरानी दोस्ती का पुनरुद्धार' कहा, जहां रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। रिपोर्ट में कहा गया कि द्विपक्षीय व्यापार 2020 के 8.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 के मार्च तक 68.72 अरब डॉलर हो गया, मुख्य रूप से रूसी तेल की छूट वाली खरीद से। लेकिन ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ ने इसे प्रभावित किया है।

अमेरिका के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली पहुंचने को भारत की विदेश नीति के लिए एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि भारत ने ट्रंप के दबाव को बेअसर करते हुए पुतिन का जोरदार स्वागत किया। रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गहन रूस-भारत साझेदारी को बनाए रखते हुए वाशिंगटन के बढ़ते दबाव को संतुलित करने की कोशिश में है। आइए, जानते हैं कि दुनिया की प्रमुख मीडिया क्या कह रही है।

मोदी ने अमेरिकी दबाव को नज़रअंदाज़ करते हुए पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाया- ब्लूमबर्ग अमेरिकी दिग्गज न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में भव्य राजकीय स्वागत किया। इससे भारत-रूस की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इसने लिखा कि पालम एयर बेस पर मोदी ने पुतिन को गले लगाकर स्वागत किया, परंपरागत नृत्य प्रदर्शन का आनंद लिया और निजी डिनर की मेजबानी की। ब्लूमबर्ग ने किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत के हवाले से लिखा है कि यह यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, जो ट्रंप प्रशासन के दबावों के बावजूद मोदी को अपनी आवश्यकताओं पर आधारित विदेश नीति बनाने की ताकत देती है।

‘नाज़ुक कूटनीतिक चुनौती’: वॉशिंगटन पोस्ट द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पुतिन की भारत यात्रा पीएम मोदी के लिए एक नाज़ुक कूटनीतिक चुनौती लेकर आई है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी को रूस के साथ भरोसे को कायम रखना है- वह भी ऐसे समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को सस्ते रूसी तेल खरीदने के लिए दंडित कर रहे हैं और इसे यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन को ईंधन देने के रूप में देख रहे हैं। अखबार ने बताया कि अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों की वजह से भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद में कमी कर रही हैं- जो मास्को की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है।

‘व्यक्तिगत संबंधों का संकेत’: द न्यूयॉर्क टाइम्स द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी द्वारा एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत करने की घटना को खास महत्व दिया। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम दोनों नेताओं के गहरे व्यक्तिगत संबंध को उजागर करने वाला संदेश देता है, जबकि वैश्विक भू-राजनीति इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर में है। अखबार ने लिखा कि भारत ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार और ऊर्जा मसलों को लेकर आर्थिक उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल का आयात कर रूसी युद्ध को आर्थिक रूप से सहारा दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार व्यापार, रक्षा, परमाणु सहयोग, खाद और प्रस्तावित लेबर-मोबिलिटी समझौता इस शिखर बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं।

‘मॉस्को की जीवनरेखा बचाने की कोशिश’: द वॉल स्ट्रीट जर्नल द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुतिन की यह यात्रा उस साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास है जो रूस के लिए आर्थिक और कूटनीतिक जीवनरेखा बन चुकी है, लेकिन इसने ट्रंप प्रशासन का गुस्सा भी भड़काया है।

अखबार के अनुसार ट्रंप ने भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने की सजा के रूप में भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही, ताजा प्रतिबंधों के चलते भारत दिसंबर में अपने रूसी तेल आयात को घटाकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन करने की तैयारी में है- जो नवंबर में 18 लाख बैरल प्रतिदिन था।

रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन भारत को सस्ता तेल और रूसी हथियारों की ताजा तकनीक देने का प्रस्ताव रख सकते हैं, हालांकि भारतीय अधिकारी किसी बड़े नए रक्षा सौदे की उम्मीदों को शांत कर रहे हैं। विश्लेषकों ने अखबार को बताया कि भारत इन रूसी प्रस्तावों का उपयोग वाशिंगटन के साथ सौदेबाजी के लिए भी कर सकता है, खासकर ऐसे समय जब अमेरिका ने रूस से बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया है। फिर भी जर्नल ने लिखा कि दोनों देशों के रिश्तों की दिशा ऊपर की ओर है और ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की कोशिश जारी है।

यूक्रेन मुद्दे पर CNN का फोकस CNN ने अपनी रिपोर्ट में पुतिन के उन बयानों को केंद्र में रखा जिसमें उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि रूस डोनबास और नोवोरोसिया को सैन्य या अन्य साधनों से मुक्त करेगा और युद्ध को तब समाप्त करेगा जब विशेष सैन्य अभियान के शुरुआती लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। नेटवर्क ने इसे उनके हाल ही में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ हुई मॉस्को बैठक से जोड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने इसे एक परफेक्ट मीटिंग कहा, हालांकि उन्होंने माना कि ताली दोनों हाथों से बजती है।

दबाव या डिप्लोमेसी का खेल? ट्रंप का दबाव भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगस्त 2025 में अलास्का में ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन के बाद, ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव डाला और 50% टैरिफ लगा दिए। गार्जियन ने दौरे को 'ट्रंप के अमेरिका और शक्तिशाली चीन से निपटने के लिए दोनों देशों की जरूरत' बताया। गार्जियन के मुताबिक- ट्रंप की वापसी ने अमेरिका-भारत संबंधों को उलट दिया है। भारत रूस से रक्षा और तेल पर निर्भर है, लेकिन पश्चिमी दबाव बढ़ रहा है। यह दौरा मॉस्को की अलगाव को कम करने का मौका है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा लगभग सभी प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने इस यात्रा को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का महत्वपूर्ण परीक्षण बताया- एक ओर रूस, जो दशकों से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है; दूसरी ओर अमेरिका, जो आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और इंडो-पैसिफिक में महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी है।

द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारत की कोशिश है कि रूस को यह संदेश दे कि रिश्तों की बुनियाद मजबूत है, भले ही भारत ऊर्जा बाजार के बदलावों और अमेरिकी दबाव के चलते अपने आयात पैटर्न में संशोधन कर रहा हो।

भारत-रूस संबंधों की मजबूती भारत और रूस के बीच शीत युद्ध से चली आ रही मजबूत रणनीतिक साझेदारी रक्षा, ऊर्जा और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर आधारित है। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में खरीद स्रोतों में विविधता बढ़ाई है। उधर अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच तेजी से गहरी हुई है।