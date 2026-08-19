डिफेंस सेक्टर में झंडे गाड़ रहा भारत, देश में ही बनेंगे टी-90 टैंक, सुखोई और युद्धपोत के उपकरण

पिछले पांच सालों में 15,700 से अधिक रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक किया गया है। नतीजा यह है कि लगभग 9000 करोड़ रुपये के आयात में बदलाव का अनुमान है। अब एक नई सूची सामने आई है।

भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के झंडे गाड़ रहा है। अब सरकार ने रक्षा उत्पादों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) मंगलवार को जारी की है। इस सूची में 405 रक्षा सामानों को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब टी-90, सुखोई समेत कई रक्षा उपकरणों के सामान देश में ही बनेंगे।

यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार की कोशिशों में एक और कदम है। सरकार भारतीय कंपनियों से ही उनकी खरीद करेगी और एक समय के बाद विदेशों से आयात की अनुमति नहीं होगी। इन उपकरणों का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, टैंक, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, मिसाइलों आदि में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पांच सूचियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं, जिनमें कुल 5012 उपकरणों को शामिल किया गया था। यह छठी सूची है। इसमें 405 रक्षा सामानों को शामिल किया गया है, जिनका अनुमानित व्यापार मूल्य 3070 करोड़ रुपये है।

सूची में क्या? इस सूची में लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, सब-सिस्टम, सब-असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और कच्चा माल शामिल है। इनमें भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की 16 वस्तुएं और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की 389 वस्तुएं शामिल हैं। ये उत्पाद रक्षा प्लेटफार्मों और प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं, जिनमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एसयू-30एमकेआई, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एएल-31एफपी इंजन जैसे एयर प्लेटफॉर्म, टी-72, टी-90 और बीएमपी-II सहित बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, युद्धपोत, कोंकर्स-एम, इन्वार और एमआरएसएएम जैसी मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं।

समयसीमा भी तैयार प्रत्येक वस्तु के स्वदेशीकरण के लिए एक सांकेतिक समयसीमा दी गई है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय रक्षा उद्योग से की जाएगी। डीपीएसयू और आईसीजी उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई की भागीदारी के साथ अपनी ‘निर्माण’ प्रक्रिया और आंतरिक विकास सहित विभिन्न माध्यमों से स्वदेशीकरण का कार्य करेंगे।

पांच सालों में 15 हजार वस्तुओं का स्वदेशीकरण पिछले पांच सालों में 15,700 से अधिक रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक किया गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 9000 करोड़ रुपये के आयात कम होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) ने मार्च, 2026 तक घरेलू विक्रेताओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपये के खरीद आदेश दिए हैं, जिनमें स्वदेशी उत्पादन भी शामिल है।