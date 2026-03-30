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डिफेंस पावर को नई धार, जल्द मिलने वाला है चौथा S-400 मिसाइल सिस्टम; जानें खासियत

Mar 30, 2026 08:39 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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S-400 सिस्टम की क्षमता अद्भुत है। यह लंबी दूरी तक दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भुज और आदमपुर क्षेत्रों में तैनात S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना को रोका था।

डिफेंस पावर को नई धार, जल्द मिलने वाला है चौथा S-400 मिसाइल सिस्टम; जानें खासियत

भारत को अप्रैल के अंत तक चौथा S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। यह डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना की टीम रूस पहुंचकर चौथे सिस्टम का जायजा कर रही है। यह सिस्टम अप्रैल के अंत तक भारत पहुंच जाएगा और इसे पश्चिमी क्षेत्र, खासकर राजस्थान में तैनात किया जाएगा। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता और मजबूती मिलने वाली है।

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भारत ने 2018 में रूस से पांच S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। अब तक 3 सिस्टम भारत पहुंच चुके हैं। चौथा सिस्टम अप्रैल अंत तक और 5वां नवंबर तक पहुंचने की उम्मीद है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 5 अतिरिक्त एस-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। इससे कुल सिस्टम की संख्या 10 हो जाएगी। नया सौदा एक साल के अंदर पूरा होने की संभावना है।

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क्या है एस-400 सिस्टम की खासियत

S-400 सिस्टम की क्षमता अद्भुत है। यह लंबी दूरी तक दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भुज और आदमपुर क्षेत्रों में तैनात S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना को रोका था। पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और पसरूर जैसे ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तानी वायुसेना 9-10 मई को पूरी तरह अनुपस्थित रही क्योंकि उसे एस-400 से भय था। यह सिस्टम भारत की सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है।

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एस-400 की तैनाती से भारत की वायु रक्षा ढाल और मजबूत होगी। यह पड़ोसी देशों से आने वाले हवाई खतरे को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। रूस से सरकारी स्तर पर सौदा होने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। भारत अपनी सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चौथे सिस्टम की आमद से पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और बेहतर होगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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