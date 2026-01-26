Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia defence lineup for Republic Day parade Kartavya Path Akash BrahMos to Arjun
आकाश, ब्रह्मोस से लेकर अर्जुन तक; गणतंत्र दिवस परेड में भारत दिखा रहा डिफेंस पावर

आकाश, ब्रह्मोस से लेकर अर्जुन तक; गणतंत्र दिवस परेड में भारत दिखा रहा डिफेंस पावर

संक्षेप:

अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर टैंकों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, जबकि नाग मिसाइल और बीएमपी-आईआई वाहन भी प्रदर्शित हो रहे हैं। यह प्रदर्शन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और आधुनिक युद्ध तैयारियों को दर्शाता है।

Jan 26, 2026 09:23 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस कार्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ मना रहा है। इस साल परेड की मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्रित है, जबकि रक्षा प्रदर्शन में विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस पर जोर दिया गया है। पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन में सशस्त्र बलों की ताकत दिखाई जा रही है, जो युद्धक्षेत्र में तत्पर तैनाती को दर्शाता है। परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल भवनिश कुमार कर रहे हैं। मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। साथ ही यूरोपीय संघ की टुकड़ी भी शामिल हो रही है। परेड में सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियारों और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:LIVE: विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है; गणतंत्र दिवस पर PM

डिफेंस लाइनअप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM), धनुष और एटीएजीएस आर्टिलरी गन, दिव्यास्त्र बैटरी व यूआरएलएस सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर (300 किमी रेंज) का स्थिर प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और टी-90 भीष्म मैकेनाइज्ड कॉलम में शामिल हैं। पहली बार भैरवी कमांडो यूनिट और शक्तिबान रेजिमेंट (ड्रोन, काउंटर-ड्रोन क्षमताओं वाली) भाग ले रही हैं। डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल और एस-400 सिस्टम भी दिखाए जा रहे हैं।

आधुनिक युद्ध तैयारियों का प्रदर्शन

अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर टैंकों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, जबकि नाग मिसाइल और बीएमपी-आईआई वाहन भी प्रदर्शित हो रहे हैं। यह प्रदर्शन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और आधुनिक युद्ध तैयारियों को दर्शाता है। हवाई शक्ति का प्रदर्शन भी शानदार है, जिसमें सिंदूर फॉर्मेशन में राफेल, मिग-29, सुखोई-30 और जैगुआर जेट शामिल हैं। कुल 29 विमानों का फ्लाईपास्ट होगा, जिसमें ध्रुव, रुद्र हेलीकॉप्टर और पी-8आई शामिल हैं। परेड में 18 मार्चिंग कॉन्टिंजेंट और 13 बैंड्स भाग ले रहे हैं। ऑपरेशनल सेंटर का मॉडल भी आकर्षण का केंद्र बना है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India 26 January Republic Day
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।