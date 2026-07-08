भारत का जलवा! ब्रह्मोस के खरीददारों की लंबी हो रही कतार, सबसे ज्यादा मुस्लिम देश हुए मुरीद

भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दुनिया में जलवा! फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया के साथ हुई 200 मिलियन डॉलर की डील। UAE भी कतार में। चीन की बढ़ी टेंशन। जानिए पूरी खबर।

भारत के रक्षा निर्यात में ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरी है। दुनिया की इकलौती एक्सपोर्ट होने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए अब दुनिया भर के देशों में होड़ मची है। 2022 तक जिस मिसाइल का कोई विदेशी खरीदार नहीं था, आज उसके दो पक्के ग्राहक हैं, एक के साथ डील लगभग तय है और कम से कम आधा दर्जन देश इसे खरीदने की कतार में हैं। फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रह्मोस का तीसरा बड़ा ग्राहक बनने जा रहा है। इसके अलावा यूएई भी इसे खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है।

इंडोनेशिया के साथ 200 मिलियन डॉलर का करार ब्रह्मोस एयरोस्पेस और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच मंगलवार को एक अहम समझौते पर साइन हुआ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, यह करार लगभग 200 मिलियन डॉलर का माना जा रहा है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की दो बैटरियां खरीदी जाएंगी। इसके औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द साइन किए जाएंगे। एक सामान्य ब्रह्मोस बैटरी में 4 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर, 12 रेडी-टू-फायर मिसाइलें, कमांड पोस्ट, रडार और सपोर्ट व्हीकल शामिल होते हैं।

फिलीपींस और वियतनाम भी हैं ग्राहक इससे पहले 2022 में फिलीपींस ने तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल बैटरियों के लिए 375 मिलियन डॉलर का करार किया था, जिसकी डिलीवरी भी हो चुकी है। इसके बाद वियतनाम के साथ करीब 629 मिलियन डॉलर की डील साइन हुई है। सिंगापुर में हुए शांगरी-ला डायलॉग में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील की पुष्टि की थी।

चीन के दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार बनी ब्रह्मोस ब्रह्मोस खरीदने वाले इन तीनों देशों के पैटर्न को देखें, तो एक बात साफ नजर आती है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया- इन तीनों ही देशों का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ समुद्री विवाद चल रहा है। ये देश चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और दबदबे का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एक अचूक 'डिटेरेंस' के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि, चीन विवादित जलक्षेत्रों वाले देशों को ऐसी मिसाइलों की बिक्री पर पहले अपनी आपत्ति जता चुका है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का दम ब्रह्मोस मिसाइल के लिए विदेशी खरीदारों की दिलचस्पी पिछले साल हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद और तेज हो गई। इस ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के चीनी मूल वाले एयर डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह से भेदते हुए अपने अचूक प्रहार का लोहा मनवाया था।

UAE भी कतार में भारत अब एक और मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ ब्रह्मोस और 'आकाशतीर' एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। हालिया ईरान संघर्ष और सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते के बाद रणनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में अबू धाबी पश्चिमी देशों पर अपनी सैन्य निर्भरता कम करना चाहता है।

रूस भी चाहता है ब्रह्मोस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के मिसाइल स्टॉक में भी कमी आई है। ऐसे में खबर है कि रूस खुद अपने नौसैनिक युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

डील में रूस की क्या है भूमिका और क्या हैं नियम? ब्रह्मोस एयरोस्पेस 1998 में भारत के डीआरडीओ (50.5% हिस्सेदारी) और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया (49.5% हिस्सेदारी) के बीच शुरू हुआ एक जॉइंट वेंचर है।

किसी भी तीसरे देश को ब्रह्मोस बेचने के लिए मॉस्को की सहमति जरूरी होती है। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलौसोव ने वियतनाम और इंडोनेशिया की डील के लिए यह सहमति दे दी थी।

मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) के नियमों के तहत, एक्सपोर्ट की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है, जबकि भारत अपनी सेना के लिए 450 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर चुका है।

यह मिसाइल 2.8 मैक की गति से उड़ान भरती है और इसे जमीन, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और सुखोई-30MKI फाइटर जेट से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है।