विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को बेहद गंभीरता से देख रहा है। मंत्रालय ने कहा, ‘हम 16 नवंबर को पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमटी तारा गैस पर हमले की निंदा करते हैं।’

होर्मुज स्ट्रेट में पनामा के झंडे वाले LPG टैंकर एमटी तारा गैस पर 16 नवंबर को हुए मिसाइल हमले के बाद एक भारतीय नाविक लापता हो गया है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। जहाज पर सवार 24 भारतीय नागरिकों में से 21 को सुरक्षित निकालकर ओमान के खासाब तट पर पहुंचाया गया है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए लापता नाविक की तलाश और बचाव अभियान को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहा है। घायल नाविकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लापता भारतीय की तलाश जारी है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को बेहद गंभीरता से देख रहा है। मंत्रालय ने कहा, 'हम 16 नवंबर को पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमटी तारा गैस पर हुए हमले की निंदा करते हैं।' जहाज पर मौजूद 24 भारतीय नागरिकों में से 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दो घायल नाविकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक भारतीय नागरिक अब भी लापता है। भारत ने बचाव अभियान में समय पर मदद देने के लिए ओमान सरकार का आभार भी जताया है। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले नागरिक नाविकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कॉमर्शियल जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बंद होनी चाहिए।

घटना के बारे में क्या बोले केंद्रीय मंत्री केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस घटना को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक्स पर बताया कि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज का मैनेज करने वाली कंपनी के संपर्क में हैं। सोनोवाल ने अपनी पोस्ट में कहा कि 16 नवंबर को 24 भारतीय नाविकों को लेकर जा रहे पनामा के झंडे वाले एलपीजी टैंकर तारा गैस को होर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नागरिक और चालक दल के कुल 25 सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में 2 भारतीय नाविकों के घायल होने और एक के लापता होने की पुष्टि की गई है।