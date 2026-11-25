रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से यहां करीब 25 भारतीयों की मौत हो गई है। इनमें 15 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। हूती विद्रोहियों और सऊदी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद अब सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हूतियों ने बीते कुछ हफ्तों में सऊदी में कई बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में भारतीयों की जान भी दांव पर लगी है। मंगलवार को रियाद में हूती के हमले में कम से कम 2 भारतीयों के घायल होने की खबर है। इस पर भारत भड़क गया है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है।

बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस तरह के हमलों को तुरंत रोकने की बात कही है। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास घायलों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दे रहा है। भारत ने कहा कि ऐसे हमलों से आम नागरिकों की जान को गंभीर खतरा है और ये हमले सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को भी कमजोर करते हैं।

भारत ने सऊदी अरब की जनता और सरकार के प्रति एकजुटता दोहराते हुए देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना पूरा समर्थन जताया। भारत ने उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।

हूतियों ने फिर किया हमला इससे पहले हूतियों ने मंगलवार को एक बार सउदी के एक अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हमला रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हमला सऊदी अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट स्थित एक टावर को निशाना बनाकर किए गए हमले में दो भारतीयों सहित कम से कम 11 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में सऊदी अरब के दो नागरिक, भारत के दो, नेपाल के तीन और मिस्र के चार नागरिक शामिल हैं। इसके बाद सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से स्थानीय नियमों और कानूनों का पालन करने की अपील की है।

एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरा हमला यह हमला एक सप्ताह से भी कम समय में रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के किसी टावर पर हुआ दूसरा हमला था। इससे पहले 19 नवंबर को हुए हमले में एक टावर और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उस समय किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली थी।

हूतियों की धमकी रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हुए हमले के बाद यमनी विद्रोही लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब यमन के होदेइदाह बंदरगाह पर हमला करने की धमकियों को अंजाम देता है, तो वह जेद्दा बंदरगाह और लाल सागर तट पर स्थित अन्य सभी सऊदी बंदरगाहों को निशाना बनाएगा। दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे भारत सहित कई एशियाई देशों में भी चिंताएं बढ़ी हैं।