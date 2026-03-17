कत्लेआम को सैन्य अभियान का नाम मत दो, काबुल पर पाकिस्तान के कायराना हमलों पर भड़का भारत; 400 लोगों की हो गई मौत

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने जिस अस्पताल पर हमला किया है वहां नशे के आदी लोगों का इलाज किया जाता था।

भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले की निंदा करते हुए पाक को लताड़ लगाई है। यह प्रतिक्रिया काबुल के अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 400 लोगों के मारे जाने की खबरों के बीच आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमले मरीजों सहित 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।

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विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर पाकिस्तान को सुनाया है। मंत्रालय ने इन हमलों को बर्बर, कायरतापूर्ण और अमानवीय बताया। साथ ही मंत्रालय ने पाकिस्तान पर नरसंहार को सैन्य अभियान का रूप देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने यह भी कहा कि इस हमले का समय, यानी रमजान के महीने में हुआ हमला, इसे और भी ज्यादा निंदनीय बनाता है। MEA के बयान में आगे कहा गया, "ऐसा कोई धर्म, कोई कानून और कोई नैतिकता नहीं है जो किसी अस्पताल और उसके मरीजों को जान-बूझकर निशाना बनाने को सही ठहरा सके।"

अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला- भारत भारत ने आगे कहा कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर एक आघात था और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा था। बयान में कहा गया, “यह पाकिस्तान के लापरवाह रवैये के लगातार पैटर्न और अपनी सीमाओं से बाहर हिंसा के लगातार बढ़ते हताशापूर्ण कृत्यों के जरिए अपनी आंतरिक विफलताओं को बाहर दिखाने की बार-बार की जाने वाली कोशिशों को दर्शाता है।”

मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंचा इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर राजधानी काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उसने सोमवार को केवल काबुल और नांगरहार प्रांत में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के अनुसार, काबुल के उमर व्यसन उपचार अस्पताल पर हमला स्थानीय समयानुसार सोमवार रात लगभग नौ बजे हुआ. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अस्पताल में 2,000 बिस्तरों की क्षमता है और इस हमले में इमारत के बड़े हिस्से नष्ट हो गए। उन्होंने आगे कहा, “दुर्भाग्यवश, मृतकों की संख्या अब तक 400 तक पहुंच चुकी है और लगभग 250 अन्य लोग घायल हुए हैं। बचाव दल वर्तमान में घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने एवं पीड़ितों के शवों को निकालने का काम कर रहे हैं।”