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कत्लेआम को सैन्य अभियान का नाम मत दो, काबुल पर पाकिस्तान के कायराना हमलों पर भड़का भारत; 400 लोगों की हो गई मौत

Mar 17, 2026 02:05 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने जिस अस्पताल पर हमला किया है वहां नशे के आदी लोगों का इलाज किया जाता था।

कत्लेआम को सैन्य अभियान का नाम मत दो, काबुल पर पाकिस्तान के कायराना हमलों पर भड़का भारत; 400 लोगों की हो गई मौत

भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हमले की निंदा करते हुए पाक को लताड़ लगाई है। यह प्रतिक्रिया काबुल के अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 400 लोगों के मारे जाने की खबरों के बीच आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमले मरीजों सहित 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।

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विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर पाकिस्तान को सुनाया है। मंत्रालय ने इन हमलों को बर्बर, कायरतापूर्ण और अमानवीय बताया। साथ ही मंत्रालय ने पाकिस्तान पर नरसंहार को सैन्य अभियान का रूप देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने यह भी कहा कि इस हमले का समय, यानी रमजान के महीने में हुआ हमला, इसे और भी ज्यादा निंदनीय बनाता है। MEA के बयान में आगे कहा गया, "ऐसा कोई धर्म, कोई कानून और कोई नैतिकता नहीं है जो किसी अस्पताल और उसके मरीजों को जान-बूझकर निशाना बनाने को सही ठहरा सके।"

अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला- भारत

भारत ने आगे कहा कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर एक आघात था और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा था। बयान में कहा गया, “यह पाकिस्तान के लापरवाह रवैये के लगातार पैटर्न और अपनी सीमाओं से बाहर हिंसा के लगातार बढ़ते हताशापूर्ण कृत्यों के जरिए अपनी आंतरिक विफलताओं को बाहर दिखाने की बार-बार की जाने वाली कोशिशों को दर्शाता है।”

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मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंचा

इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर राजधानी काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उसने सोमवार को केवल काबुल और नांगरहार प्रांत में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

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अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के अनुसार, काबुल के उमर व्यसन उपचार अस्पताल पर हमला स्थानीय समयानुसार सोमवार रात लगभग नौ बजे हुआ. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अस्पताल में 2,000 बिस्तरों की क्षमता है और इस हमले में इमारत के बड़े हिस्से नष्ट हो गए। उन्होंने आगे कहा, “दुर्भाग्यवश, मृतकों की संख्या अब तक 400 तक पहुंच चुकी है और लगभग 250 अन्य लोग घायल हुए हैं। बचाव दल वर्तमान में घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने एवं पीड़ितों के शवों को निकालने का काम कर रहे हैं।”

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पाकिस्तान ने खारिज किया आरोप

अफगान सरकार के एक अन्य प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने अस्पताल हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि अफगान सरकार ऐसे कृत्य को सभी स्वीकृत सिद्धांतों एवं मानवता के विरुद्ध अपराध मानती है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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