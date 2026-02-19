Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मोदी के दौरे से पहले भारत का इजरायल को झटका, वेस्ट बैंक पर नहीं दिया दोस्त का साथ; लताड़ा भी

Feb 19, 2026 06:37 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्क
share Share
Follow Us on

पीएम मोदी के इजरायल दौरे से ठीक पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे की कड़ी निंदा की है। भारत ने इजरायली कदमों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। जानिए इस कूटनीतिक कदम के मायने।

मोदी के दौरे से पहले भारत का इजरायल को झटका, वेस्ट बैंक पर नहीं दिया दोस्त का साथ; लताड़ा भी

इजरायल का सदाबहार दोस्त होने के बावजूद भारत ने उसके एक कदम की तीखी आलोचना की है। मामला फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से जुड़ा है जिस पर इजरायल कब्जा करता जा रहा है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए 100 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर वेस्ट बैंक पर इजरायल के नियंत्रण को मजबूत करने के प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा की है। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह होने वाली इजरायल यात्रा से ठीक पहले सामने आया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत का कड़ा रुख

भारत ने उस संयुक्त बयान का समर्थन किया है जिसमें वेस्ट बैंक में इजरायल की गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है। भारत ने बुधवार देर रात, समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले इस निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

बयान की मुख्य बातें:

अवैध उपस्थिति का विरोध: बयान में कहा गया है कि वेस्ट बैंक में इजरायल की उपस्थिति को बढ़ाने के एकतरफा फैसले और उपाय पूरी तरह से 'अवैध' हैं।

एनेक्सेशन (विलय) का विरोध: देशों ने किसी भी प्रकार के विलय या कब्जे के प्रयासों का पुरजोर विरोध किया है।

डेमोग्राफिक बदलाव: बयान में 1967 के बाद से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों (पूर्वी यरुशलम सहित) की जनसांख्यिकीय संरचना, चरित्र और स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास को खारिज किया गया है।

शांति के लिए खतरा: हस्ताक्षरित देशों का मानना है कि इजरायल के ये कदम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों को कमजोर करते हैं।

पीएम मोदी की इजरायल यात्रा और कूटनीति

यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इजरायल के ऐतिहासिक दौरे पर जाने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के इजरायली संसद को संबोधित करने की भी संभावना है।

भारत के इस कदम को एक संतुलित कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है। भारत और इजरायल के बीच रक्षा और तकनीक में गहरे संबंध हैं। हालांकि भारत ऐतिहासिक रूप से 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' का समर्थक रहा है और वेस्ट बैंक पर भारत का यह स्टैंड उसकी पुरानी विदेश नीति के अनुरूप ही है।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सदस्यों ने भी बुधवार को गाजा में लागू युद्धविराम समझौते को स्थायी बनाने की अपील की और वेस्ट बैंक में इजरायल के नियंत्रण विस्तार की कोशिशों को दो-राष्ट्र समाधान की संभावनाओं के लिए गंभीर खतरा बताया। यह बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर होने वाली बोर्ड ऑफ पीस की पहली उच्चस्तरीय बैठक से ठीक एक दिन पहले हुई।

हालांकि इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सुरक्षा परिषद को इजरायल विरोधी जुनून से ग्रस्त बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया का ध्यान संयुक्त राष्ट्र की बैठक पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन में होने वाली बोर्ड ऑफ पीस बैठक पर रहेगा। सार ने दोहराया कि इजरायल का बाइबिल की भूमि पर ऐतिहासिक और प्रलेखित अधिकार है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Palestine Israel Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।