पाकिस्तान में किसने ढहा दिया 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा? भड़का भारत, एक्शन की मांग

पाकिस्तान की पंजाब सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक लाहौर से करीब 70 किलोमीटर दूर फरूकाबाद स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह सभा को एक स्थानीय व्यवसायी ने ढहा दिया।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक 'गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब' के एक हिस्से को ढहाए जाने की खबरों पर भारत ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। भारत ने इस घटना को बेहद निंदनीय और सोची-समझी बर्बरता करार देते हुए शहबाज शरीफ सरकार से मांग की है कि दोषियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने पाकिस्तान के फारूकबाद में ऐतिहासिक, 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब को गिराए जाने वाली खबरें देखी हैं। उन्होंने कहा," हम सिखों के इस सम्मानित धार्मिक स्थल के खिलाफ तोड़-फोड़ की इस बेहद निंदनीय और जानबूझकर की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हैं। इसे गिराया जाना और साथ ही स्थानीय अधिकारियों या इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने की खबरें, गंभीर चिंता का विषय हैं।"

एक्शन की मांग भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहली बार नहीं हुई है और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले की जांच और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, “हम पाकिस्तान सरकार से मांग करते हैं कि वह इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे और इस घिनौनी हरकत के दोषियों को सजा दिलाए। गुरुद्वारा साहिब के गिराए गए हिस्सों को जल्द से जल्द ठीक करके फिर से बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, हम पाकिस्तान सरकार से अपील करते हैं कि वह अपने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए, और पाकिस्तान में फैले सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को पूरी तरह खत्म करे।”

किसने ढहाया गुरुद्वारा? इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक लाहौर से करीब 70 किलोमीटर दूर फरूकाबाद स्थित इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को हाल ही में एक स्थानीय कारोबारी ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "व्यवसायी ने संबंधित विभाग से जरूरी एनओसी लिए बिना ही गुरुद्वारे को ढहा दिया। संबंधित विभाग ने इस मामले पर तब तक संज्ञान नहीं लिया, जब तक कि क्षेत्र के सिखों ने इसका विरोध नहीं किया।" उन्होंने बताया कि इलाके में सिख समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है।