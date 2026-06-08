'100 दिन से ज्यादा बीत गए और अब तक...', ईरान-इजरायल के बीच ताजा हमलों पर बोला भारत

सरकार की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया, 'यह संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय से चल रहा है और इससे पहले ही भारी मानवीय पीड़ा हुई है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।'

भारत ने सोमवार को इजरायल और ईरान के बीच हालिया हमलों के बाद पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े तनाव की निंदा की। 8 अप्रैल को प्रभावी हुए अस्थायी सीजफायर के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार सीधा सैन्य टकराव हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने नए हमलों के बाद जारी बयान में क्षेत्र में तनाव तुरंत कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बयान में कहा गया, 'भारत पश्चिम एशिया में फिर से हुए हमलों पर गहरा खेद व्यक्त करता है। ये घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय हैं।'

सरकार ने संघर्ष के लंबे समय तक चलने वाले मानवीय और आर्थिक परिणामों पर भी प्रकाश डाला। बयान में कहा गया, 'यह संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय से चल रहा है और इससे पहले ही भारी मानवीय पीड़ा हुई है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।' विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने की अपील की।

भारत ने जारी की एडवाइजरी भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सोमवार को सलाह दी कि वे ईरान की यात्रा न करें। साथ ही ईरान में मौजूद भारतीयों से कहा गया कि वे उपलब्ध किसी भी परिवहन साधन से देश छोड़ दें। बता दें कि इजरायल और ईरान ने सोमवार तड़के एक-दूसरे पर जवाबी हमले किए, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा। वहीं, यमन के हूती विद्रोहियों ने भी यरुशलम पर हमला किया और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी, जिससे तनाव और बढ़ गया।

इजरायल और ईरान में फिर गहराया टकराव इजरायल ने सोमवार तड़के तेहरान के सिलसिलेवार मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों को निशाना बनाया। पलटवार करते हुए ईरान ने फिर से इजरायल पर हमले किए। वायु रक्षा प्रणाली द्वारा ईरान की मिसाइलों को नष्ट किए जाने के दौरान मध्य इजरायल में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। ईरान के एक अधिकारी ने सोमवार को चेतावनी दी कि इजरायल की ओर से पश्चिम एशिया में अगर तनाव बढ़ाया जाता है तो इसके जो भी परिणाम होंगे, उनके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा।