भारत से 4000 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने जा रहे 2 देश, सभी की चीन से है तनातनी

संक्षेप:

भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ 4000 करोड़ रुपये के सौदों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन सौदों का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का सामना करना है।

Dec 23, 2025 12:30 pm IST
mit kभारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ महत्वपूर्ण सौदों को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गया है। इन सौदों की कुल कीमत 4,000 करोड़ रुपये (लगभग 450 मिलियन डॉलर) से अधिक होने का अनुमान है। भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को रूस के साथ मिलकर बनाता है। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह इस सटीक हमले वाली हथियार प्रणाली को वियतनाम और इंडोनेशिया को बेचने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा सूत्रों के हवाले से लिखा कि यह आश्वासन 4 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलौसोव के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के दौरान दिया गया था। अब मॉस्को से औपचारिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रतीक्षा है। एक सूत्र ने बताया- प्रारंभिक सौदों पर सहमति के बाद दोनों देश वियतनाम और इंडोनेशिया भविष्य में और अधिक ऑर्डर दे सकते हैं।

सौदे अंतिम रूप लेने के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद अन्य आसियान देश बन जाएंगे जो इन एयर-ब्रीदिंग मिसाइलों को खरीदेंगे। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को तीन एंटी-शिप ब्रह्मोस तटीय बैटरियों की सप्लाई के लिए 375 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस भी अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर दे सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों देशों को दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक रणनीतियों और विस्तारवाद से बड़ी चिंता है। पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस और चीन के बीच टकराव बढ़ गया है।

भारत की ओर से, ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज को मूल 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुकोई-30एमकेआई लड़ाकू विमानों से इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक तैनात किया था, जिससे पाकिस्तान के गहराई वाले लक्ष्यों पर सटीक हमले किए गए।

BrahMos missiles

वर्षों से भारतीय सशस्त्र बलों ने इंडो-रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपये के सौदे किए हैं। ब्रह्मोस भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना के लिए प्रमुख पारंपरिक (गैर-परमाणु) सटीक हमले वाली हथियार प्रणाली बन गई है।

भारत 2028 से नई 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस को शामिल करने की योजना बना रहा है। संशोधित रैमजेट इंजन और अन्य अपग्रेड के साथ विस्तारित रेंज वाली मिसाइलों के परीक्षण चल रहे हैं।

ब्रह्मोस के अलावा, भारत फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील जैसे अन्य मित्र देशों को स्वदेशी आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली और पिनाका मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम बेचना चाहता है। आकाश 25 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।

हालांकि भारत अभी भी दुनिया के शीर्ष तीन हथियार आयातकों में से एक है, लेकिन 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत ने लगभग 24,000 करोड़ रुपये मूल्य के हथियार, गोला-बारूद, रक्षा उप-प्रणालियां और घटक 80 देशों को निर्यात किए। इसमें अर्मेनिया आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम और 155एमएम तोपों जैसे पूर्ण हथियार प्रणालियों का सबसे बड़ा खरीदार है। यह घटनाक्रम भारत की रक्षा निर्यात क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
