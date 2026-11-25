अरुणाचल में नाम विवाद के बीच बड़ी पहल, भारत-चीन के वरिष्ठ सैन्य अफसरों ने LAC पर की हाई लेवल बैठक
पिछले डेढ़ साल में दोनों देशों ने अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव आ गया था।
पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदलने को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी रही है। इस बीच, दोनों देशों ने वास्तविक रेखा (LAC) पर गलवान घाटी जैसी घटना को टालने और तनाव को कम करने के लिए हाई लेवल बैठकें की हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार (25 नवंबर) को बताया कि भारतीय और चीनी सेनाओं ने इस महीने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में उच्चस्तरीय वार्ता की, जिसमें सीमा प्रबंधन एवं LAC पर लंबित मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। माना जा रहा है कि कई दिनों तक चली यह वार्ता सीमा पर चीनी सैनिकों की आक्रामक सैन्य गतिविधियों की खबरों के बीच हुई। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की खबरें सामने आई थीं।
सितंबर में भी दोनों सेनाओं के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में सीमा के दोनों ओर दो चरणों में फ्लैग मीटिंग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में बुधवार को नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "भारत और चीन कूटनीतिक एवं सैन्य माध्यमों से नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और आप इन माध्यमों से भली-भांति परिचित हैं।" उन्होंने कहा, "हाल ही में पूर्वी सेक्टर में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की एक बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने और LAC पर लंबित मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।"
बातचीत का उद्देश्य शांति और स्थिरता बनाए रखना
जायसवाल ने कहा कि इस तरह की बातचीत का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना तथा किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोकना है। इस महीने के दूसरे सप्ताह में हुई वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया, जो नगालैंड के दीमापुर के पास मुख्यालय वाली सेना की तीसरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। वहीं, चीनी पक्ष का नेतृत्व उनके समकक्ष अधिकारी ने किया। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं में भारत चीन को यह बताता रहा है कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास और प्रगति के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
50,000 जवान पूर्वी लद्दाख में तैनात
पिछले डेढ़ साल में दोनों देशों ने अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव आ गया था। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव कम करने की दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के कारण भारतीय सेना के करीब 50,000 जवान पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार, चीन ने भी इतनी ही संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य गतिरोध के बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी समग्र सैन्य तैयारियां मजबूत की हैं।
दोनों देशों के संबंधों में आई थी गिरावट
जायसवाल ने उस रिपोर्ट पर पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने और सैन्य ठिकानों की निगरानी करने के लिए पाकिस्तान ने चीन के उपग्रहों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया हो सकता है। उन्होंने कहा, "हमने इस विशेष मुद्दे पर मीडिया की कुछ खबरें देखी हैं। हम ऐसे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखना जारी रखेंगे, जिनका हमारे सुरक्षा हितों पर असर पड़ सकता है और उचित कदम उठाएंगे।" चीनी उपग्रहों से मिले आंकड़ों के इस्तेमाल को लेकर यह नई खबर ऐसे समय आई है, जब नई दिल्ली और बीजिंग दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के दौरान दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई थी।
नई दिल्ली आए थे शी जिनपिंग
अक्टूबर 2024 में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव के अंतिम दो बिंदुओं देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के समझौते को अंतिम रूप दिया था। समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान में बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई फैसले किए। पिछले साल अगस्त में मोदी वार्षिक एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर गए थे। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और शी के बीच व्यापक बातचीत हुई थी। इसके बाद सितंबर में मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।