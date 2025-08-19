भारत-चीन के बीच कई मामलों पर बनी सहमति, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच बड़ा कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन करीब आने लगे हैं। भारत और चीन के बीच कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। इसके मुताबिक भारत और चीन तीन निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं के माध्यम से सीमा व्यापार को पुनः खोलने पर सहमत हुए। इसके अलावा दोनों देश ठोस उपायों के जरिए व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे।



सीधी उड़ान पर सहमति

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमत हैं। इसके अलावा सबसे अहम सहमति भारत और चीन के मुख्य भूभाग तक सीधी उड़ान को लेकर हुई है। यह उड़ान बहुत जल्द ही बहाल की जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन सहयोग बढ़ाने और एक-दूसरे की चिंताओं का समाधान करने के लिए विभिन्न वार्ता तंत्र और आदान-प्रदान को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।



पीएम मोदी और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान चीन के साथ सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही सीमा संबंधी मुद्दों के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।



वांग ने मोदी को शी की ओर से एक संदेश और एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा।प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत और चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने पर सहमति जताए जाने के दो दिन बाद, मोदी और शी ने पिछले साल अक्टूबर में रूसी शहर कज़ान में मुलाकात की थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने तथा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई तंत्रों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की थी।



