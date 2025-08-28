भारत संग संबंध बेहतर करने की दिशा में कनाडा का बड़ा कदम, 9 महीने बाद उच्चायुक्त की बहाली

भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बाद अब दोनों देशों ने संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वहीं कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना राजदूत बनाया है।

भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कनाडा ने गुरुवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति बनने के बाद अब कनाडा ने भारत में अपने उच्चायुक्त की नियुक्ति की घोषणा की है। कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कूटर इससे पहले इजरायल में चार्ज डी'अफेयर्स के रूप में कार्य चुके हैं। गौरतलब है कि बीते साल पूर्व उच्चायुक्त कैमरन मैके के पद छोड़ने के बाद से भारत में कनाडा का दूत नहीं था।

वहीं भारत ने गुरुवार को वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी पटनायक जल्द ही ओटावा में कार्यभार संभालेंगे। वह फिलहाल स्पेन में भारत के राजदूत हैं।

इससे पहले भारत कनाडा के रिश्तों में तब तल्खी आ गई थी जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में आरोप लगाते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था कि सरे में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था।

संबंधों को बेहतर करने की कोशिश ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत कनाडा के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। भारत ने पिछले साल कनाडा में तैनात छह भारतीय राजनीतिकों को वापस बुला लिया था। भारत ने कनाडा पर वियना संधि के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते पर बातचीत भी रोक दी थी। वहीं दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।