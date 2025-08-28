India Canada Dinesh K Patnaik appointed envoy to Canada Ottawa appoints Christopher Cooter भारत संग संबंध बेहतर करने की दिशा में कनाडा का बड़ा कदम, 9 महीने बाद उच्चायुक्त की बहाली, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Canada Dinesh K Patnaik appointed envoy to Canada Ottawa appoints Christopher Cooter

भारत संग संबंध बेहतर करने की दिशा में कनाडा का बड़ा कदम, 9 महीने बाद उच्चायुक्त की बहाली

भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बाद अब दोनों देशों ने संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वहीं कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना राजदूत बनाया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:05 PM
share Share
Follow Us on
भारत संग संबंध बेहतर करने की दिशा में कनाडा का बड़ा कदम, 9 महीने बाद उच्चायुक्त की बहाली

भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कनाडा ने गुरुवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति बनने के बाद अब कनाडा ने भारत में अपने उच्चायुक्त की नियुक्ति की घोषणा की है। कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कूटर इससे पहले इजरायल में चार्ज डी'अफेयर्स के रूप में कार्य चुके हैं। गौरतलब है कि बीते साल पूर्व उच्चायुक्त कैमरन मैके के पद छोड़ने के बाद से भारत में कनाडा का दूत नहीं था।

वहीं भारत ने गुरुवार को वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी पटनायक जल्द ही ओटावा में कार्यभार संभालेंगे। वह फिलहाल स्पेन में भारत के राजदूत हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में हिंसा फैलाने के लिए कनाडा का इस्तेमाल, खालिस्तानी चरमपंथ को बताया जड़

इससे पहले भारत कनाडा के रिश्तों में तब तल्खी आ गई थी जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में आरोप लगाते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था कि सरे में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था।

संबंधों को बेहतर करने की कोशिश

ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत कनाडा के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। भारत ने पिछले साल कनाडा में तैनात छह भारतीय राजनीतिकों को वापस बुला लिया था। भारत ने कनाडा पर वियना संधि के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने व्यापार समझौते पर बातचीत भी रोक दी थी। वहीं दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कनाडा में शरणार्थी बनना चाहते हैं ज्यादा अमेरिकी, क्या वजह? डेटा से खुलासा

कौन हैं दिनेश पटनायक

कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए दिनेश पटनायक को भारत और विदेशों में 30 से अधिक सालों का अनुभव है। वे 2016-2018 में यूके में उप-उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जिनेवा, ढाका, बीजिंग और वियना में भारत के मिशनों और अफ्रीका, यूरोप (पश्चिम), संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रित विदेश मंत्रालय के प्रभागों में भी कार्य किया है।

Canada
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।