सारे सदस्यों को मिले वीटो पावर, UNSC में सुधारों की मांग कर बोला भारत; गिनवा दिए आंकड़े
भारत ने वीटो के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ही देश बार-बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। जवाबदेही तय करने के लिए उठाए गए कदम भी इसे रोकने में नाकाम रहे हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधारों की मांग एक बार फिर दोहराई है। इस दौरान भारत ने बीते कुछ दशकों में वीटो पावर के इस्तेमाल के तरीकों पर सवाल उठाते हुए सारे काले चिट्ठे खोले। भारत ने साफ-साफ कहा है कि UNSC में सुधारों के तहत समूह के सभी स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि वीटो का विशेषाधिकार अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। इसके लिए वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर संयम बरतने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वीटो का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए ना हो।
गिनवा दिए रिकॉर्ड
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए भारतीय राजदूत ने वीटो पावर के दुरुपयोग के आंकड़ों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में लगभग 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का इस्तेमाल किया जा चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह P5 के 5 स्थायी सदस्यों में से 2 ने पिछले साढ़े तीन दशकों से एक बार भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। अधिकांश वीटो या वीटो करने की धमकियां केवल 3 देश ही देते हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में वीटो के इस्तेमाल पर जवाबदेही तय करने के लिए नियम बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वीटो के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है।
बता दें कि UNSC में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अब तक वीटो पावर केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ही है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों के पास किसी भी अहम फैसले को रोकने या निरस्त करने का विशेष अधिकार होता है।
एक साथ हों सभी 5 सुधार
भारत ने मांग की कि वीटो के मुद्दे को अलग से देखने के बजाय अन्य सभी सुधारों के साथ ही सुलझाया जाए। भारतीय प्रतिनिधि ने भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक वीटो अस्तित्व में है, तब तक सुरक्षा परिषद के सभी नए और पुराने स्थायी सदस्यों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। उन्होंने बिना वीटो पावर के नए 'द्वितीय श्रेणी' के स्थायी सदस्यों के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था केवल असमानता को और बढ़ाएगी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें