'भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए', हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की साजिश पर US से बोला भारत

आरोपी ने कार से एक व्यक्ति पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी राइफल में खराबी आ गई। आरोप है कि उसने सहकर्मियों से भारतीय लोगों को मारने की इच्छा जताई थी और रविवार को अपने लिए खास दिन बताया था।

अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हिंदू मंदिर पर गोलीबारी कर भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाने की साजिश सामने आई है। इसे लेकर भारत ने अमेरिकी प्रशासन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई पर ध्यान दिया है और अमेरिकी अधिकारियों से भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। इससे एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने साजिश को नस्लवादी और हिंदू विरोधी हमले की कोशिश बताया था। मंत्रालय ने मामले की पूरी जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने की मांग भी की थी।

इस मामले में 19 वर्षीय अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को 11 अक्टूबर को शिकागो के पास पलाटाइन इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उस पर इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर में गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। यह मंदिर शिकागो शहर के केंद्र से करीब 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, पापोराकिस करीब दो महीने से मंदिर को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। उसके सहकर्मियों ने पुलिस को कुछ परेशान करने वाले टेक्स्ट संदेशों की जानकारी दी थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

भारतीय लोगों को मारने की साजिश अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 11 अक्टूबर को आरोपी ने कार से एक व्यक्ति पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी राइफल में खराबी आ गई। आरोप है कि उसने सहकर्मियों से भारतीय लोगों को मारने की इच्छा जताई थी और रविवार को अपने लिए खास दिन बताया था। जांच के दौरान पुलिस को पापोराकिस से जुड़ा एक दस्तावेज मिला है। इसमें नस्लीय श्रेष्ठता और नव-नाजी विचारधारा से जुड़ी बातें थीं। इसमें भारतीय मूल के लोगों समेत दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ हिंसा का जिक्र था। दस्तावेज में यहूदी और अफ्रीकी-अमेरिकी समुदायों के प्रति भी नफरत जाहिर किए जाने की बात सामने आई है।