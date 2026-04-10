Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लेबनान में इजरायली हमलों पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, जताई गहरी चिंता; विदेश मंत्रालय क्या बोला

Apr 10, 2026 05:17 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
share

भारत के पुराने रुख को दोहराते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता बताया है। अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना, और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है।

लेबनान में इजरायली हमलों पर भारत ने तोड़ी चुप्पी, जताई गहरी चिंता; विदेश मंत्रालय क्या बोला

अमेरिका और ईरान के संघर्ष विराम के बीच लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर भारत ने गहरी चिंता जताई है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन तथा देशों की संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया है। भारत ने शुक्रवार को लेबनान के हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इन हमलों में आम नागरिकों के बड़ी संख्या में मारे जाने की घटना "बहुत परेशान करने वाली" है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में कहा, "हम लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने वाली खबरों से बहुत चिंतित हैं।" लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में सैनिक भेजने वाले देश के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर देते हुए, प्रवक्ता ने आगे कहा, “UNIFIL में सैनिक भेजने वाले देश के तौर पर, जो लेबनान की शांति और सुरक्षा में लगा हुआ है, घटनाओं का यह रुख बहुत परेशान करने वाला है।”

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के बीच बाजी मार गया पाकिस्तान? भारत पर कितना पड़ेगा इसका प्रभाव

MEA ने दोहराया पुराना रुख़

भारत के पुराने रुख को दोहराते हुए जायसवाल ने कहा, "भारत ने हमेशा आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता बताया है। अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना, और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना ज़रूरी है।" सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस इलाके में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "लेबनान में हमारा दूतावास, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और हिफाज़त के लिए उनके साथ लगातार संपर्क में है।" बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के बावजूद इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे गये हैं।

ये भी पढ़ें:US-ईरान वार्ता से पहले टेंशन में क्यों PAK? भेजे फाइटर जेट, AWACS और C-130 प्लेन

घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं

जासवाल ने यह भी कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ा रहा है, और साथ ही पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर भी बारीकी से नज़र रख रहा है। उन्होंने कहा, “हम पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर, हमारे मंत्री हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर अभी मॉरीशस के दौरे पर हैं और 11 और 12 अप्रैल, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा करेंगे। जायसवाल ने कहा, “वह UAE के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे ताकि भारत और UAE के संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाया जा सके।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
India iran israel war middle east news
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।