भारत आ रहे जहाज पर गोलियों की बौछार, लदा था 20 लाख बैरल कच्चा तेल; ऐक्शन में आई नेवी
इराक से 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर 'एमटी सैनमार हेराल्ड' स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग की चपेट में आ गया। भारतीय नौसेना के सहयोग और क्रू की सूझबूझ से जहाज सुरक्षित ओडिशा पहुंच गया है।
इराक से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे एक जहाज पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 'एमटी सैनमार हेराल्ड' नाम का यह तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी जलक्षेत्र के पास हमले की चपेट में आ गया। हालांकि, चालक दल की सूझबूझ से यह जहाज सुरक्षित रूप से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंच गया है।
हमले में जहाज को पहुंचा नुकसान
जानकारी के मुताबिक, इस जहाज पर इराक का 'बसरा मीडियम' और 'बसरा हेवी' क्रूड ऑयल लदा हुआ है। जब यह टैंकर ईरानी जलक्षेत्र के करीब से गुजर रहा था, तभी उस पर गोलियां दागी गईं। इस दौरान छर्रे लगने से जहाज के 'ब्रिज' (नियंत्रण कक्ष) हिस्से को नुकसान पहुंचा है।
रूट बदलकर बचाई जान
हमले के तुरंत बाद जहाज और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रू ने इसका रूट बदल दिया। जहाज पर कैप्टन समेत कुल 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। हमले में किसी को चोट नहीं आई है और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। रूट बदलने के बाद जहाज बिना किसी अन्य खतरे के भारतीय तट तक पहुंचने में सफल रहा।
भारतीय नौसेना के लगातार संपर्क में था टैंकर
पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि 'एमटी सैनमार हेराल्ड' लगातार भारतीय नौसेना के साथ तालमेल में काम कर रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नुकसान झेलने के बावजूद जहाज 1 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे सुरक्षित रूप से पारादीप पोर्ट के SPM-I पर पहुंच गया।
शुरू हुआ तेल उतारने का काम
फिलहाल यह जहाज ओडिशा तट पर पारादीप के पास समुद्र में करीब 22 किलोमीटर दूर लंगर डाले हुए है। बंदरगाह के 'सिंगल पॉइंट मूरिंग' (SPM) सिस्टम के जरिए कच्चे तेल को उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कैप्टन और क्रू मेंबर्स कार्गो उतारने के काम की निगरानी में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
अधिकारियों ने किया क्रू का सम्मान
युद्धग्रस्त और खतरनाक इलाके से जहाज को सुरक्षित निकालकर लाने के लिए पारादीप पोर्ट के अधिकारियों ने क्रू मेंबर्स की तारीफ की। अधिकारियों ने जहाज पर जाकर पूरे चालक दल का सम्मान भी किया। पोर्ट अथॉरिटी ने कहा, "इस पूरी घटना के दौरान मास्टर और क्रू ने असाधारण साहस, पेशेवराना अंदाज और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मिशन के दौरान सभी अधिकारी और क्रू मेंबर्स सुरक्षित रहे।"
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें