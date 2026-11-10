आतंकी पन्नू केस में समन पर बवाल; डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख का नाम, रणधीर ने दिखाया आइना

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। साथ ही, इन गैरजरूरी मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करते।'

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर कराया है। भारत ने इस मामले को पूरी तरह बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कहा कि भारत अपने सीनियर अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों और ऐसे मुकदमों को खारिज करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। साथ ही, इन गैरजरूरी मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करते।'

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए अनुरोध केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। यह जिम्मेदारी कानून व न्याय मंत्रालय की है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका के विदेश विभाग ने पन्नू के मुकदमे से जुड़े कानूनी दस्तावेज भारतीय दूतावास को सौंपे हैं।

समन की कॉपी भारतीय दूतावास को भेजी दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने पन्नू की ओर से भारत सरकार के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे में जारी समन की कॉपी वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेजी थी। इसके लिए 30 सितंबर को राजनयिक नोट तैयार किया गया था, जिसे 9 अक्टूबर को भारतीय दूतावास को सौंपा गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अक्टूबर को न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिला अदालत में दाखिल दस्तावेजों के जरिए इसकी पुष्टि भी की थी। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया कि कानूनी दस्तावेजों को आगे भेजने का मतलब मुकदमे में लगाए गए आरोपों का समर्थन करना नहीं है। यह प्रक्रिया उसके कानूनी दायित्वों के तहत पूरी की गई है।

अजित डोभाल और RAW के पूर्व चीफ का नाम इस मुकदमे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल और कुछ अन्य भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पन्नू ने सितंबर 2024 में मुकदमा दायर किया था। उसने आरोप लगाया कि 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें भारतीय अधिकारियों की भूमिका थी। हालांकि, ये आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।