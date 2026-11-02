ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सब साथ, पर चुनाव में ऐसी एकजुटता दिखा पाएगा विपक्ष?

इंडिया गठबंधन को चुनाव में भी एकजुटता दिखाने की दरकार है। लेकिन चुनाव में कौन किसका वोट काटेगा यह विपक्ष की एकता पर बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के सामने यह बड़ी चुनौती भी है।

रामलीला मैदान में रविवार को 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित कर इंडिया गठबंधन एकजुटता का संदेश देने में सफल रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सारे विपक्षी नेता हमलावर दिखे। विपक्षी नेताओं की एकजुटता से साफ हो गया कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन के घटक दलों में चुनावी लड़ाई को लेकर कोई एकजुटता नहीं दिखती।

उत्तर प्रदेश में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जोर-आजमाइश जारी है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि केंद्र सरकार और सीईसी के खिलाफ एकजुटता के साथ ही घटक दलों को चुनावी एकजुटता भी दिखानी होगी।

कई राज्यों में टकराव की स्थिति केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से तृणमूल कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी (आप) अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, पर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आप की वजह से कांग्रेस को गुजरात में हार का मुंह देखना पड़ा था। बीते कुछ वर्षों में ऐसे ही टकराव के कारण विपक्षी एकता की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। अब विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट करने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही है।

मिलकर काम करना होगा चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि एसआईआर और दूसरे मुद्दों पर एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और साझा एजेंडे पर भी चर्चा करनी चाहिए। ताकि, चुनाव में जहां भाजपा को एकजुट होकर घेरा जा सके, वहीं भाजपा मत विभाजन का भी फायदा नहीं उठा पाए।

लंबी लड़ाई की तैयारी राहुल गांधी ने शिव बारात का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान शिव की बारात में कोई भी शामिल हो सकता है। उसमें कोई भी नाच सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने कहा कि इससे साफ है कि इस लंबी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी की एकजुटता जरूरी है।