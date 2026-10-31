Mock Parliament LIVE: इंडिया गुट की 'मॉक संसद' शुरू, CEC के खिलाफ लाया जाएगा ‘जन महाभियोग’

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, यह कोई दिखावटी संसद नहीं है; यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग है... लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग, बल्कि नागरिक समाज के सदस्य भी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास के बाहर बारिश के बीच इंडिया ब्लॉक की मॉक संसद की तैयारी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मॉक संसद आयोजित करने वाला है। दिल्ली के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर होने वाले इस कार्यक्रम को विपक्ष ने ‘जन महाभियोग’ नाम दिया है। आयोजन के जरिए विपक्ष कथित ‘वोट चोरी’ और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां उठाएगा।

यह आयोजन पहले शुक्रवार, 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:30 बजे होना था, लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश के कारण इसे शनिवार, 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "यह कोई दिखावटी संसद नहीं है; यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग है... लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग, बल्कि नागरिक समाज के सदस्य भी।"

मॉक संसद में क्या होगा? प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार, खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद INDIA गठबंधन के अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। प्रस्ताव पर कार्यवाही पूरी होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समापन संबोधन देंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के इस प्रतीकात्मक सत्र की अध्यक्षता करने की योजना है।

हालांकि ‘जन महाभियोग’ नाम होने के बावजूद यह संसद की वास्तविक संवैधानिक कार्यवाही नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक विरोध और राजनीतिक मंच है; यहां प्रस्ताव पारित होने से मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से नहीं हटेंगे। यह एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है।

पहले कहां होना था आयोजन? कांग्रेस के मुताबिक, ‘जन महाभियोग’ का कार्यक्रम पहले सरकारी स्वामित्व वाले अशोक होटल में आयोजित करने की योजना थी। पार्टी का आरोप है कि शुरुआत में सहमति मिलने के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से अनुमति वापस ले ली गई। इसके बाद वैकल्पिक स्थान के तौर पर रामलीला मैदान में भी अनुमति नहीं मिली। इन दावों के बाद खरगे के आवास को आयोजन स्थल बनाया गया।