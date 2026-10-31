Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mock Parliament LIVE: इंडिया गुट की 'मॉक संसद' शुरू, CEC के खिलाफ लाया जाएगा ‘जन महाभियोग’

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, यह कोई दिखावटी संसद नहीं है; यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग है... लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग, बल्कि नागरिक समाज के सदस्य भी।

Mallikarjun Kharge Mock Parliament
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास के बाहर बारिश के बीच इंडिया ब्लॉक की मॉक संसद की तैयारी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मॉक संसद आयोजित करने वाला है। दिल्ली के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर होने वाले इस कार्यक्रम को विपक्ष ने ‘जन महाभियोग’ नाम दिया है। आयोजन के जरिए विपक्ष कथित ‘वोट चोरी’ और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां उठाएगा।

यह आयोजन पहले शुक्रवार, 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:30 बजे होना था, लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश के कारण इसे शनिवार, 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया।

ये भी पढ़ें:SIR पर कांग्रेस से किरेन रिजिजू के 5 सवाल, पूछा- क्या इस्तीफा देंगे आपके CM?

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "यह कोई दिखावटी संसद नहीं है; यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग है... लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग, बल्कि नागरिक समाज के सदस्य भी।"

मॉक संसद में क्या होगा?

प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार, खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद INDIA गठबंधन के अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। प्रस्ताव पर कार्यवाही पूरी होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समापन संबोधन देंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के इस प्रतीकात्मक सत्र की अध्यक्षता करने की योजना है।

ये भी पढ़ें:‘कल मिलते हैं, साथ चलते हैं’, 'दिल्ली चलो' पदयात्रा के लिए राहुल गांधी क न्योता

हालांकि ‘जन महाभियोग’ नाम होने के बावजूद यह संसद की वास्तविक संवैधानिक कार्यवाही नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक विरोध और राजनीतिक मंच है; यहां प्रस्ताव पारित होने से मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से नहीं हटेंगे। यह एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है।

पहले कहां होना था आयोजन?

कांग्रेस के मुताबिक, ‘जन महाभियोग’ का कार्यक्रम पहले सरकारी स्वामित्व वाले अशोक होटल में आयोजित करने की योजना थी। पार्टी का आरोप है कि शुरुआत में सहमति मिलने के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से अनुमति वापस ले ली गई। इसके बाद वैकल्पिक स्थान के तौर पर रामलीला मैदान में भी अनुमति नहीं मिली। इन दावों के बाद खरगे के आवास को आयोजन स्थल बनाया गया।

ये भी पढ़ें:इंदिरा गांधी की गोद में राहुल, बगल में छोटी सी प्रियंका; पुण्य तिथि पर किया याद

विपक्ष ने तालकटोरा स्टेडियम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मावलंकर हॉल और डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जैसे अन्य स्थानों पर भी आयोजन की संभावना तलाशी थी, लेकिन अनुमति या बुकिंग नहीं मिल सकी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण उन्हें वेन्यू नहीं मिला।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
India Alliance CEC Gyanesh Kumar Rahul Gandhi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia NewsLIVE: INDIA गुट की 'मॉक संसद' शुरू, CEC के खिलाफ लाया जाएगा ‘जन महाभियोग’