INDIA Bloc March LIVE: जंतर-मंतर जा रहे राहुल गांधी फिर हिरासत में, प्रियंका को भी पुलिस ने उठाया

जमीन पर ही लेट गईं प्रियंका गांधी

INDIA Bloc March Live Updates: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन आज, 7 अक्टूबर को भी जारी है। INDIA ब्लॉक के दलों ने वोटर लिस्ट के SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया था, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया और बाद में हिरासत में लिया गया। आज विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर जा रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही बवाल हो गया है…

7 Oct 2026, 05:51:30 PM IST INDIA Bloc March Live: रेणुका चौधरी बोलीं- यह गुंडागर्दी है, हम नहीं रुकेंगे कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि यह गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि इनका इतिहास क्या है, पन्ने पलटकर देखा जा सकता है। इनका इरादा क्या है, यह सब जानते हैं। अगर वे सोच रहे हैं कि विपक्ष डरकर रुक जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे जेन-जी के लिए लड़ रहे हैं। उनके भविष्य, मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों के लिए यह लड़ाई चल रही है।

7 Oct 2026, 05:48:17 PM IST INDIA Bloc March Live: प्रियंका गांधी बोलीं- सांसदों को पीटा जा रहा है, हम नहीं हटेंगे #WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This is how they treat Members of Parliament who are asking simply to meet the Election Commissioner. This is how they treat us. They are beating MPs. The Policemen have scratched me all over. They have thrown us to the ground. Now, we are not going to move from here. Let them crawl their forces back. I will not move from here." — ANI (@ANI) October 7, 2026 कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो सांसद केवल चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, उनके साथ भी यही व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सांसदों को पीटा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब वे यहां से हिलने वाली नहीं हैं।

7 Oct 2026, 05:44:53 PM IST INDIA Bloc March Live: जमीन पर ही लेट गईं प्रियंका गांधी #WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra lies down as she seems to feel unwell. INDIA bloc MPs are being detained by the Police on their way to Jantar Mantar over CEC Gyanesh Kumar matter. https://t.co/72NEOmvzr8 — ANI (@ANI) October 7, 2026

7 Oct 2026, 05:34:20 PM IST INDIA Bloc March Live: पुलिस ने बस रोकी, सांसद जंतर-मंतर जाने का रास्ता बनाते दिखे #WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi flanked by a large crowd of INDIA bloc MPs as he attempts to clear the route to Jantar Mantar. https://t.co/n5y6EZuIrG — ANI (@ANI) October 7, 2026 इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अनुसार पुलिस ने उनकी बस रोक दी है और उन्हें जंतर-मंतर की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। बस से उतरते हुए सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि मलयाली, कश्मीरी, सभी यहां हैं। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए सब एकजुट हैं और वे सब साथ हैं। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सीधे गुनहगार हैं। ऐसे दृश्य कई सालों तक नहीं देखे गए। उन्होंने कहा कि जो आज दिख रहा है, वह क्रूरता की पराकाष्ठा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सांसदों की भारी भीड़ के साथ जंतर-मंतर तक जाने का रास्ता बनाने का प्रयास करते दिखे।

7 Oct 2026, 05:33:43 PM IST INDIA Bloc March Live: प्रियंका गांधी बोलीं- पुलिस ने बस रोकी #WATCH | Delhi: As she gets off the bus of INDIA bloc MPs, along with Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Is this the way? You can see what they are doing..." INDIA bloc MPs say that the Police have stopped their bus and are not allowing their movement towards Jantar Mantar. — ANI (@ANI) October 7, 2026 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ इंडिया ब्लॉक के सांसद बस से उतर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि क्या यही तरीका है? आप देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसदों का कहना है कि पुलिस ने उनकी बस रोक दी है और उन्हें जंतर-मंतर की ओर जाने नहीं दे रही है।

7 Oct 2026, 05:19:55 PM IST INDIA Bloc March Live: विपक्ष का प्रदर्शन अराजकता फैलाने के लिए- देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन पर कहा कि यह सारा प्रदर्शन अराजक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग हाथ में संविधान पकड़ते हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र अलग है और वे भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के तहत बनी संस्थाओं पर ये लोग सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को वे खराब बताते हैं और कहते हैं कि ये संस्थाएं न्याय नहीं दे सकतीं। उनका मतलब यह है कि संविधान हाथ में लेकर यह कहा जाए कि संविधान न्याय नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि असल में संविधान के खिलाफ जनता में भावना बनाने का काम चल रहा है। भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में इसी मानसिकता को लेकर आगाह किया था। फडणवीस ने कहा कि अब उसी षड्यंत्र का स्वरूप सीजेपी या कांग्रेस के माध्यम से दिखाई दे रहा है।

7 Oct 2026, 05:04:25 PM IST INDIA Bloc March Live: विनोद जाखड़ ने कहा- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और जेल जरूरी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वे सड़कों पर निकल चुके हैं। दिल्ली पुलिस चारों तरफ तैयार खड़ी है। उन्होंने बताया कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जाखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी विपक्ष की आवाज मजबूत कर रहे हैं। कल वे 300 सांसदों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने गुनाह किया है, लेकिन एफआईआर उनके बजाय राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अब वे रुकने वाले नहीं हैं। देश का आम नागरिक वोट चोरी का हिसाब लेगा। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना पड़ेगा और उन्हें जेल भी भेजना होगा।

7 Oct 2026, 04:55:12 PM IST INDIA Bloc March Live: सांसद बस की छत पर चढ़े, जंतर-मंतर की ओर बढ़ा काफिला #WATCH | Delhi: Congress MPs Amarinder Singh Raja Warring, Deepender Singh Hooda, Imran Pratapgarhi and Imran Masood climb atop the bus that is trying to head towards Jantar Mantar. INDIA bloc MPs, including Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP, are on the bus. https://t.co/Bw9kfrvQAl — ANI (@ANI) October 7, 2026 कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद उस बस की छत पर चढ़ गए, जो जंतर-मंतर की ओर बढ़ रही है। इस बस में इंडिया गठबंधन के सांसद भी सवार हैं। इनमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

7 Oct 2026, 04:41:53 PM IST INDIA Bloc March Live: सचिन पायलट ने कहा- सांसदों पर एफआईआर गलत कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की हालत देश से अलग नहीं है। उन्होंने बताया कि कल बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें देखी गईं। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी वाली संस्था के मुखिया पर यह बात सरेआम स्थापित हो चुकी है कि उन्होंने गैर-संवैधानिक तरीके से एसआईआर किया और अपने ही निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अवहेलना कर कानून बनाए। पायलट ने कहा कि जब पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा तो नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने इसे निंदनीय बताया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सड़क पर आकर केवल इतना कहा कि वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलना चाहते हैं। इसके बावजूद सांसदों को बसों में भरकर पुलिस थाने भेजा गया और आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। राजस्थान के नगर निकाय चुनावों पर उन्होंने कहा कि भाजपा जीतकर भी हार गई और कांग्रेस हारकर भी जीती, क्योंकि उसका मत प्रतिशत ज्यादा रहा। आने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड बनाएगी। पूरी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। पायलट ने कहा कि देश देख रहा है कि भाजपा ने किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की ठान ली है। ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को एकतरफा जीत मिलेगी।

7 Oct 2026, 04:37:39 PM IST INDIA Bloc March Live:देवेंद्र यादव ने कहा- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक लड़ाई जारी रहेगी कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना भी आज इस देश में गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि वे यूं ही सड़कों पर रहेंगे और जेलों में रहेंगे। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े या जेलें भरनी पड़ें, वे तैयार हैं। यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। दिल्ली प्रदेश और देश भर के विभिन्न प्रदेशों से आए साथी इस लड़ाई में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते।

7 Oct 2026, 04:36:08 PM IST INDIA Bloc March Live:जंतर-मंतर पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का विरोध #WATCH दिल्ली: वीडियो जंतर-मंतर से है जहां दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और INDIA ब्लॉक के अन्य कार्यकर्ता एवं नेता CEC के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। https://t.co/orkh7fPFG7 — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026 जंतर-मंतर पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता व कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

7 Oct 2026, 04:17:12 PM IST INDIA Bloc March Live:जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा #WATCH | दिल्ली: जंतर-मंतर के पास भारी सुरक्षा तैनात की गई है, क्योंकि INDIA ब्लॉक के सांसद यहां विरोध प्रदर्शन वाली जगह की ओर जाने वाले हैं। इससे पहले आज दोपहर, INDIA ब्लॉक के सांसदों ने CEC मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया। — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026 जंतर-मंतर के पास भारी सुरक्षा तैनात की गई है। इंडिया ब्लॉक के सांसद विरोध प्रदर्शन वाली जगह की ओर जा रहे हैं। इससे पहले आज दोपहर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त मामले पर एक बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुलाई थी।

7 Oct 2026, 04:15:24 PM IST INDIA Bloc March Live: सुधाकर सिंह ने कहा- वोटर लिस्ट बचाने सड़क पर उतरें राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि वे देश के मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में संकट में है। इसके लिए उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि लोग कहीं अपील करने न जाएं, बल्कि सड़क पर उतरें। यही अंतिम विकल्प है। राजद सांसद ने आगे कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है और पुलिस अब उन्हें सड़क पर भी निकलने नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी यात्रा केवल संसद तक नहीं है, क्योंकि वहां ताला लगा दिया गया है। जंतर-मंतर को भी तालाबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, आम लोगों के साथ सड़क पर। यह तब तक चलेगा, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता।

7 Oct 2026, 04:12:35 PM IST INDIA Bloc March Live: कार्ति चिदंबरम ने कहा- निजी बस में यात्रा पर सवाल क्यों? कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि वे एक प्राइवेट बस में यात्रा कर रहे हैं। बस के पास जरूरी परमिट है और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी है। उन्होंने कहा कि वे बस में यात्री हैं। चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या इस देश के नागरिक को यात्रा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें यह बताना जरूरी है कि वे कहां जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्या निजी तौर पर किसी जगह जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।

7 Oct 2026, 04:11:03 PM IST INDIA Bloc March Live: सुप्रिया श्रीनेत ने कहा- जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा कि कल जब वे चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस ने वहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वे जंतर-मंतर जाकर प्रदर्शन करेंगे। श्रीनेत ने आगे कहा कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए तय जगह है और मांग पूरी होने तक वे वहां प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने पूछा कि दिल्ली पुलिस अवरोध क्यों बन रही है और उन्हें रोका क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या डर है? देश ने उनकी चोरी पकड़ ली है। उन्होंने वोट चोरी की है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को गैर-कानूनी चुनाव आयुक्त और नरेंद्र मोदी को गैर-कानूनी प्रधानमंत्री बताया। श्रीनेत ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह जारी रहेगा और इस बार उनका सामना राहुल गांधी से हुआ है।

7 Oct 2026, 04:07:30 PM IST INDIA Bloc March Live: जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन- खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि INDIA गठबंधन के सभी साथी आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। खरगे ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। उनका कहना है कि मोदी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खरगे के अनुसार, गठबंधन की पार्टियों ने कहा कि वे मिलकर देश की जनता को बताना चाहते हैं कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उन पर कितने भी मुकदमे चलाए जाएं, वे न डरेंगे और न रुकेंगे।

7 Oct 2026, 03:57:14 PM IST INDIA Bloc March Live: विपक्षी सांसद लंच के बाद जंतर-मंतर की ओर रवाना VIDEO | Delhi: After having lunch at Sagar Ratna in Janpath, Opposition MPs move towards Jantar Mantar aboard a bus to hold a sit-in protest against CEC Gyanesh Kumar. #OppositionMPs https://t.co/4vqp2udjTp — Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026 जनपथ स्थित सागर रत्ना में लंच करने के बाद विपक्षी सांसद बस में सवार होकर जंतर-मंतर की तरफ रवाना हो गए हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं।

7 Oct 2026, 03:39:36 PM IST INDIA Bloc March Live: राहुल गांधी बोले- हम प्रदर्शन करने जंतर-मंतर जा रहे हैं Lunch Diplomacy: Rahul Gandhi, Kharge other leaders Arrive for INDIA Bloc Strategy Meet at Delhi Restaurant #indiabloc #congress #live https://t.co/GVCfRmvwA2 — ANI (@ANI) October 7, 2026

7 Oct 2026, 03:21:51 PM IST INDIA Bloc March Live: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा- FIR से नहीं डरेंगे दिल्ली के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से रखे लंच में पहुंचने के बाद हुड्डा ने कहा कि हम अभी लंच के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई जारी है। हमें FIR की जानकारी मिली है, जिसमें मेरा नाम भी है। हम FIR से नहीं डरेंगे। उन्हें अब तक यह समझ जाना चाहिए था। यह बयान मंगलवार को INDIA गठबंधन के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति घुसने के मामले में FIR दर्ज की है। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुड्डा का नाम भी शामिल बताया गया है।

7 Oct 2026, 03:09:38 PM IST INDIA Bloc March Live: केसी वेणुगोपाल बोले- हजारों FIR दर्ज करने दें #WATCH | Delhi: Congress MP K. C. Venugopal says, "Let them file thousands of FIRs...We are proud that we are fighting to protect the democracy of the country..." https://t.co/gJApgP6On9 — ANI (@ANI) October 7, 2026 कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोधी पक्ष को हजारों FIR दर्ज करने दीजिए। उन्होंने साफ कहा कि इससे वे डरने वाले नहीं हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि हमें गर्व है कि हम देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।