CJI सूर्यकांत के पास पहुंचा INDIA गठबंधन, चुनाव आयोग की कर दी शिकायत
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इसमें SIR और चुनाव आयोग का जिक्र है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के 23 घटक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया तथा चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एक साझा पत्र भेजा है।
पत्र में क्या
'INDIA' गठबंधन के घटक दलों ने आठ जून को यहां हुई बैठक में प्रधान न्यायाधीश को पत्र भेजने का फैसला किया था। फिलहाल इस पत्र के विवरण के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है।
विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पत्र में ईसी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही चुनाव नतीजों से कथित छेड़छाड़ की बात कही है, जिससे सभी विपक्षी दल प्रभावित हुए हैं। पत्र में अलग-अलग राज्यों का भी जिक्र किया गया है और उदाहरण दिए गए हैं।
रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आठ जून, 2026 को आयोजित 'INDIA जनबंधन' की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य ने हिस्सा लिया था। बैठक में निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव संबंधी अन्य मुद्दों पर भारत के प्रधान न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया था।'
उन्होंने कहा कि इसके बाद अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सदस्य के हस्ताक्षर वाला संयुक्त पत्र मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश को भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विपक्षी दल 'श्योर' यानी 'सॉलिडैरिटी, यूनिटी एंड रेजीलिएंस' के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम हैं।
इन नेताओं ने किए साइन
साइन करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत दस्तखत करने वाले नेताओं में शामिल हैं।
दिल्ली में आज से SIR
दिल्ली में मंगलवार से ही SIR प्रक्रिया शुरू हो रही है। 29 जुलाई तक अधिकारी घर-घर पहुंचेंगे और जानकारियां भरने के लिए पत्र देंगे और वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। चुनाव आयोग ने 14 मई को इस अभियान की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने सोमवार को दावा किया कि SIR से कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है और इस कदम से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पुनरीक्षण कवायद शुरू होने से कुछ दिन पहले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय 'भाजपा के इशारे पर' लिया गया है।
उन्होंने कहा, 'पिछले नौ-दस महीनों से निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया पर काम कर रहा था। फिर इसके शुरू होने से केवल तीन-चार दिन पहले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया?'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें