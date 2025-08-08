India Befitting Reply to Donald Trump Tariff Holds Purchase of American Aircrafts and Weapons क्या अमेरिका से विमान और हथियारों की खरीद भारत ने रोकी? सरकार ने क्या कहा?, India News in Hindi - Hindustan
क्या अमेरिका से विमान और हथियारों की खरीद भारत ने रोकी? सरकार ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी विमानों और हथियारों की खरीद को रोक दिया है। इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने गलत और मनगढ़ंत बताया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 06:15 PM
अमेरिका से विमानों और हथियारों की खरीद को भारत द्वारा रोके जाने की खबरों को सरकार ने गलत बताया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के चलते भारत ने अमेरिका से विमानों और हथियारों की खरीद रोक दी है। साथ ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने खबर के सामने आने के बाद दावों को झूठा और मनगढ़त बता दिया है।

रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारत द्वारा अमेरिका से रक्षा खरीद रोकने की 'रॉयटर्स' की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि खरीद के विभिन्न मामलों में मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार प्रगति हो रही है।

पिछले दिनों ट्रंप ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन छह अगस्त को इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। अमेरिका भारत द्वारा रूस से लगातार खरीदे जा रहे तेल की वजह से नाराज है और वह इसे रोकने के लिए कह रहा है। भारत ने भी साफ किया है कि जो फैसले देश हित में होंगे, वह उसे उठाता रहेगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टैरिफ की वजह से जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा निर्मित स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों और रेथियॉन व लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की भारत द्वारा खरीद रोक दी गई है। दो लोगों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि राजनाथ सिंह अपनी अब रद्द हो चुकी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए छह बोइंग P8I टोही विमानों और सहायक प्रणालियों की खरीद की घोषणा करने की भी योजना बना रहे थे। हालांकि, अब अमेरिकी खरीद को रोके जाने की खबर को रक्षा मंत्रालय ने बाद में खारिज कर दिया है।

