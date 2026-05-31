भारत-बांग्लादेश के बीच DG रैंक की नई दिल्ली में होगी बैठक, तारिक रहमान सरकार में पहली मुलाकात

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा है। इसमें से लगभग 860 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें 174.51 किलोमीटर फेंसिंग के लिए व्यवहारिक नहीं वाले हिस्से शामिल हैं।

भारत और बांग्लादेश अगले हफ्ते दिल्ली में अपनी द्विवार्षिक महानिदेशक (DG) स्तर की सीमा वार्ता करने जा रहे हैं। यह नई बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली ऐसी बैठक होगी। बॉर्डर फेंसिंग, बीएसएफ जवानों पर हमले, घुसपैठ पर रोक, सीमा पार अपराधों की रोकथाम और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सौंपने जैसे मुद्दे इस बातचीत के एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल 8 से 11 जून तक राष्ट्रीय राजधानी में भारत की BSF के साथ वार्ता के लिए रहने वाला है। इसका नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी करेंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे।

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा है। इसमें से लगभग 860 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें 174.51 किलोमीटर फेंसिंग के लिए व्यवहारिक नहीं वाले हिस्से शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ-बीजीबी महानिदेशक स्तर की यह बैठक 8-11 जून तक दिल्ली में बीएसएफ बेस पर आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि सीमा पार अपराधों और आपसी सहयोग से संबंधित मुद्दे चर्चा का मुख्य केंद्र रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच वार्ता का एजेंडा ज्यादातर एक समान रहता है।

भारत-बांग्लादेश की बैठक क्यों बेहद अहम दोनों पक्ष 11 जून को जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन पर हस्ताक्षर करेंगे। सुरक्षा स्थापना के सूत्रों ने बताया कि यह फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद दोनों बलों के बीच पहली उच्च-स्तरीय सीमा बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठक अगस्त 2025 में ढाका में हुई थी, जब मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में सत्ता में थी। आगामी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ नहीं होने देगा। सरकार ने कहा है कि देश में मौजूद ऐसे सभी लोगों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की ग्रेडेड 3डी कार्रवाई की जाएगी।