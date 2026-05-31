भारत-बांग्लादेश के बीच DG रैंक की नई दिल्ली में होगी बैठक, तारिक रहमान सरकार में पहली मुलाकात
भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा है। इसमें से लगभग 860 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें 174.51 किलोमीटर फेंसिंग के लिए व्यवहारिक नहीं वाले हिस्से शामिल हैं।
भारत और बांग्लादेश अगले हफ्ते दिल्ली में अपनी द्विवार्षिक महानिदेशक (DG) स्तर की सीमा वार्ता करने जा रहे हैं। यह नई बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली ऐसी बैठक होगी। बॉर्डर फेंसिंग, बीएसएफ जवानों पर हमले, घुसपैठ पर रोक, सीमा पार अपराधों की रोकथाम और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सौंपने जैसे मुद्दे इस बातचीत के एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल 8 से 11 जून तक राष्ट्रीय राजधानी में भारत की BSF के साथ वार्ता के लिए रहने वाला है। इसका नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी करेंगे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा है। इसमें से लगभग 860 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें 174.51 किलोमीटर फेंसिंग के लिए व्यवहारिक नहीं वाले हिस्से शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ-बीजीबी महानिदेशक स्तर की यह बैठक 8-11 जून तक दिल्ली में बीएसएफ बेस पर आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि सीमा पार अपराधों और आपसी सहयोग से संबंधित मुद्दे चर्चा का मुख्य केंद्र रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच वार्ता का एजेंडा ज्यादातर एक समान रहता है।
भारत-बांग्लादेश की बैठक क्यों बेहद अहम
दोनों पक्ष 11 जून को जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन पर हस्ताक्षर करेंगे। सुरक्षा स्थापना के सूत्रों ने बताया कि यह फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद दोनों बलों के बीच पहली उच्च-स्तरीय सीमा बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठक अगस्त 2025 में ढाका में हुई थी, जब मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में सत्ता में थी। आगामी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ नहीं होने देगा। सरकार ने कहा है कि देश में मौजूद ऐसे सभी लोगों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की ग्रेडेड 3डी कार्रवाई की जाएगी।
भारत-बांग्लादेश की 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा में से आधी से ज्यादा (2,216.7 किलोमीटर) पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साझा है, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार सत्ता में आई है। अधिकारी ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार की 3डी नीति को दोहराया है। उनकी सरकार ने बीएसएफ को मजबूत फेंसिंग खड़ी करने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन सौंपी है। सरकार के अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 2,216 किलोमीटर सीमा में से 1,647.69 किलोमीटर हिस्से को फेंस किया जा चुका है। इसमें से 112.78 किलोमीटर भौगोलिक विशेषताओं के कारण फेंसिंग के लिए व्यवहारिक नहीं है। 456.22 किलोमीटर हिस्सा फेंसिंग के लिए उपयुक्त है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें