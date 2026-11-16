भारत के सामने नखरे दिखा रहा बांग्लादेश, अब उच्चायुक्त का दौरा टाला; खुद भुगतने होंगे अंजाम

बांग्लादेश लगातार भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पन की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही जवाब देगा। तब से ढाका का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है।

बांग्लादेश भारत को रह रहकर नखरे दिखा रहा है। जहां एक तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत के बुलावे के बाद भी दिल्ली आने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ढाका अब अपने उच्चायुक्त की नियुक्ति भी रोक रहा है। रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई है कि ढाका ने भारत में अपने नए उच्चायुक्त की नियक्ति और टाल दी है। जानकारी के मुताबिक ढाका ने उच्चायुक्त के रूप में असद आलम सियाम के पदभार संभालने की योजना और उनके भारत दौरे को टाल दिया है। अब इस देरी से दोनों पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंधों की दिशा को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं।

इकॉनमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि सियाम के 8 नवंबर को विदेश सचिव का पदभार सौंपने के तुरंत बाद नई दिल्ली यात्रा की योजना बनाई गई थी। हालांकि, अब यह इंतजार बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब वे इस महीने के अंत में भारत आ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

तारिक रहमान भी नहीं आ रहे दिल्ली इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी भारत का दौरा कई बार टाल चुके हैं। भारत ने पदभार संभालने के बाद रहमान को 2 बार दिल्ली का न्योता भेजा है लेकिन हर बार इसे ठुकरा दिया गया है। तारिक रहमान ने हाल ही में चीन, जापान, मलेशिया और तुर्की का दौरा तो किया, लेकिन उनके पास पड़ोसी देश भारत आने का समय नहीं है। बीते दिनों यह खबर जरूर सामने आई थी कि रहमान जल्द ही भारत आ सकते हैं, हालांकि इसे लेकर फिलहाल दोनों देशों ने कोई बयान नहीं दिया है।

बांग्लादेश को किस बात से दिक्कत दरअसल बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने से खफा है। ढाका बीते कई महीनो से लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वह उचित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही इन अनुरोधों का जवाब देगा। बता दें कि शेख हसीना अगस्त 2024 में ढाका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत आ गई थी। तब से वे यही रह रही हैं। शेख हसीना ने बीते दिनों एक बयान में कहा है कि वह दिसंबर तक अपने वतन लौट जाएंगी। वहीं बांग्लादेश ने भी एक बयान में कहा है कि शेख हसीना की वापसी की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और अब यह मामला भारत के पाले में है। यानी बांग्लादेश शेख हसीना के वतन न लौटने का सीधा-सीधा दोष भारत पर मढ़ रहा है और इसलिए वह भारत को नखरे भी दिखा रहा है।