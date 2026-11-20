भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म होने वाली है। नवीनीकरण पर अब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखकर वार्ता की अपील की है। जानें क्यों संधि पर मंडरा रहा है संकट?

भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर संकट, 12 दिसंबर को खत्म होगी 30 साल पुरानी डील? (फाइल फोटो)

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 30 साल पुरानी संधि पर संकट मंडराने लगा है। 12 दिसंबर को इस संधि की अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन इसके नवीनीकरण के लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत अब तक शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में अगले महीने की शुरुआत में ही संधि खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप से कोई रास्ता निकल सकता है।

मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, मौजूदा हालात में संधि को उसी व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से जारी रखने पर भी सहमति बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट ने भी इस प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है।

बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को अपने भारतीय समकक्ष सीआर पाटिल को पत्र लिखकर गंगा जल बंटवारे की संधि के नवीनीकरण पर बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भेजा गया।

यह संधि फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़ी है और 12 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, बांग्लादेश ने इस संबंध में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसने एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति भी गठित की है और भारत से अपनी वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है। बांग्लादेश ने उम्मीद जताई है कि संधि की अवधि समाप्त होने से पहले भारत औपचारिक बातचीत शुरू करेगा।

संधि के नवीनीकरण में क्या हैं मुश्किलें? गंगा जल संधि को नए सिरे से तैयार करना दोनों देशों के लिए आसान नहीं होगा। बातचीत में कई ऐसे मुद्दे शामिल करने होंगे, जिन पर सहमति बनाने में समय लग सकता है।

इनमें प्रमुख हैं: जलवायु परिवर्तन का असर: जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा के जल प्रवाह में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखना होगा।

पानी की बढ़ती मांग: दोनों देशों में आबादी बढ़ने के साथ पानी की जरूरत भी बढ़ी है।

समय की कमी: संधि समाप्त होने में करीब तीन सप्ताह का समय बचा है। इतने कम समय में सभी जटिल मुद्दों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। 2024 में बनी थी तकनीकी समिति बनाने पर सहमति गंगा जल संधि के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति जताई थी। जून 2024 में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान यह फैसला हुआ था।

उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संधि के नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी। हालांकि, मामले से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक, भारत की ओर से स्पष्ट प्रतिबद्धता जताए जाने के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने करीब दो साल तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

मामले से परिचित लोगों का यह भी कहना है कि अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस साल भारत की ओर से दिए गए दो निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो संधि के नवीनीकरण पर राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो सकती थी।

भारत ने सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत की रखी बात भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं। इनमें रेल सेवाओं को दोबारा शुरू करना, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करना, सीमा शुल्क से जुड़े मामले और सीमा प्रबंधन शामिल हैं।

मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के अनुसार, बांग्लादेश सभी लंबित मुद्दों को छोड़कर केवल एक विषय पर बातचीत नहीं कर सकता। दोनों देशों के बीच सभी लंबित मामलों पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए।

क्या संधि को अस्थायी विस्तार मिल सकता है? संधि की अवधि समाप्त होने से पहले बातचीत के लिए समय निकालने के उद्देश्य से इसे अंतरिम तौर पर आगे बढ़ाने का विकल्प भी कुछ स्तरों पर सामने आया है। हालांकि, इसके लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी जरूरी होगी।

इस बीच, गंगा जल संधि के तहत होने वाली संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य सालाना बैठकों में से एक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाला है। हालांकि, इस बैठक के एजेंडे में संधि का विस्तार शामिल नहीं है।