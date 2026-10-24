पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान भारत से बढ़ा रहा दोस्ती, जयशंकर की यात्रा से क्या बात बनी?

भारत-अजरबैजान के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश तेज हो गई है। आठ साल बाद बाकू पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश, डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई।

पाकिस्तान से नजदीकी के बीच भारत के साथ रिश्ते सुधारने में जुटा अजरबैजान, जयशंकर ने अलीयेव से की मुलाकात (तस्वीर- AFP PHOTO)

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और विदेश मंत्री जेयहुन बायरामोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संपर्क सुविधाओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बाद अब द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है।

आठ साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का अजरबैजान दौरा जयशंकर की अजरबैजान यात्रा आठ साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री का इस देश का पहला दौरा है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के संबंधों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल, पाकिस्तान और तुर्की के साथ अजरबैजान के करीबी रिश्तों का असर भारत-अजरबैजान संबंधों पर भी पड़ा था। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ चार दिन तक चले संघर्ष के दौरान अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा करते हुए बयान जारी किया था। इससे भारत नाराज हुआ था।

राजनीतिक संवाद और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर सहमति अजरबैजान के विदेश मंत्री बायरामोव के साथ बातचीत को जयशंकर ने उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार हुआ है। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इनमें शामिल हैं:

राजनीतिक स्तर पर बातचीत को मजबूत करना।

एक-दूसरे के देशों की यात्राओं और प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना।

संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाना।

दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करना। बायरामोव ने भी आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने और लगातार संवाद बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। यह यात्रा सितंबर में किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव की मुलाकात के बाद हुई है। इससे पहले अप्रैल में करीब चार साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच द्विपक्षीय परामर्श भी हुआ था। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के समग्र संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों का हिस्सा है।

1000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां, फिर भी व्यापार करीब 600 मिलियन डॉलर भारत और अजरबैजान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। अजरबैजान में 1000 से अधिक भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अजरबैजान के अजेरी-चिराग-गुनाशली तेल एवं गैस क्षेत्रों और उनसे जुड़ी बाकू-त्बिलिसी-जेहान पाइपलाइन में 1.2 अरब डॉलर का निवेश किया है।

इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा अपेक्षाकृत सीमित बनी हुई है। वर्ष 2026 की पहली छमाही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 600 मिलियन डॉलर रहा। जयशंकर और बायरामोव ने आर्थिक सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा की। अजरबैजान के विदेश मंत्री ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं का उल्लेख किया:

ऊर्जा

फार्मास्युटिकल्स यानी दवा उद्योग

डिजिटल सेवाएं

खनन पर्यटन और सीधी उड़ानों पर भी चर्चा भारत और अजरबैजान के बीच संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाना भी बातचीत का अहम हिस्सा रहा। दोनों देशों ने अतिरिक्त उड़ानों की संभावनाओं पर भी चर्चा की। अजरबैजान भारतीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय गंतव्य बनकर उभरा है। वर्ष 2025 में भारत से कुल 1,66,944 पर्यटक अजरबैजान पहुंचे थे। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से भारत अजरबैजान के लिए चौथा सबसे बड़ा स्रोत देश रहा। उससे आगे रूस, तुर्किये और ईरान थे।

जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर) पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने हवाई संपर्क के महत्व पर भी जोर दिया। जयशंकर के मुताबिक, दोनों देशों के बीच रोजाना उड़ानें संचालित होती हैं, लेकिन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए हवाई संपर्क का विस्तार करने के तरीकों पर विचार करना होगा।

ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए जताया आभार जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए अजरबैजान सरकार का आभार भी जताया।

बैठक में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा।

उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट रुख है कि विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया, यूरोप और यूरेशिया के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की।