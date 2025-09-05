ट्रंप के सलाहकार की ब्राह्मण वाली टिप्पणी पर भारत ने किया पलटवार, कहा- दोनों देशों के बीच...

पीटर नवारों के ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे वाले बयान पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने नवारो के गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है।

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की हालिया टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत द्वारा रूस से तेल आयात करने के मामले में नवारों ने आरोप लगाया था कि ब्राह्मण आम भारतीयों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नवारों की टिप्पणी को गलत और भ्रामक बताया है। साथ ही, यह भी दोहराया है कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान और हितों के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे।

पीटर नवारों के बयान पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने नवारो के गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है। अमेरिका और भारत के बीच यह रिश्ता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जो हमारे साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जन-जन संबंधों पर आधारित है। इस साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है। हम उस ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं जिसके लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं, और हमें उम्मीद है कि आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर यह रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''जैसा कि आपने देखा होगा, मैं आपका ध्यान अलास्का में चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले, 2+2 अंतर-सत्रीय बैठक हुई थी... दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" नवारो फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर टिप्पणी कर रहे थे, जब उन्होंने दावा किया कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से पहले, भारत का रूसी कच्चे तेल के साथ बहुत कम जुड़ाव था।